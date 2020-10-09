

Жителей и гостей столицы Верхневолжья приглашают посетить художественную выставку Николая Перлова «От гравюры к живописи». Выставка будет открыта с 23 октября по 15 ноября 2020 года в малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра.

Это первая персональная выставка мастера, который более 40 лет преподавал в Тверском художественном училище им А. Венецианова, и проходит в юбилейный для Николая Александровича год. В феврале художнику исполнилось 70 лет.

Николай Перлов – автор многочисленных графических и живописных произведений, ключевой темой которых является мир обычных людей.

Городской музейно-выставочный центр расположен по адресу г. Тверь, ул. Советская, д.54. Справки по телефону 8 (4822) 33-13-08, 34-48-52.



Пресс-служба Правительства Тверской области