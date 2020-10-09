Памятник художнику

21 октября в Твери на Студенческом переулке у дома № 2 открыт памятник народному художнику СССР, Почётному гражданину Тверской области Ефрему Ивановичу Зверькову. Участников и организаторов торжественной церемонии поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«Жизнь Ефрема Ивановича стала отражением большой эпохи, свидетельством духовной мощи и особого отношения поколения победителей к своему делу, народу, Родине. Ефрем Иванович был патриотом тверской земли. В своем многогранном творчестве он воспевал неповторимую красоту родной природы. Открытие памятника Ефрему Ивановичу Зверькову является значимым событием и послужит сохранению богатого культурного, творческого и духовного наследия художника, воспитанию молодежи на основе исконных ценностей нашего народа» - отмечено в приветственном адресе от имени Игоря Рудени.

Ефрем Иванович Зверьков родился в селе Нестерово Калининской области, воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Окончил Всероссийскую академию художеств и Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова. Ефрем Иванович - академик Российской академии художеств, лауреат Государственных премий, член Тверского отделения Союза художников России.

Работы мастера хранятся в музеях и частных коллекциях мира. Основная тема его творчества — национальный пейзаж. Им создано свыше 1000 произведений. Он был участником более чем 700 выставок, в том числе международных, издал свыше 40 статей об искусстве пейзажа и творчестве современников, проводил большую работу по воспитанию подрастающего поколения, организовывал молодёжные художественные конкурсы пленэрной живописи в Твери и в Москве. Художник ушёл из жизни в 2012 году.

Памятник Ефрему Ивановичу Зверькову создан скульптором, академиком Российской академии художеств Николаем Ивановым, а также архитекторами Олегом Кошкиными и Михаилом Корси.

Пресс-служба Правительства Тверской области