Свою жизнь посвятили развитию Родины

21 октября, в День герба и флага Тверской области, Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, а также паспорта юным гражданам Российской Федерации.

«Эта дата напоминает о том, что мы живём и трудимся на удивительной земле с большой историей и традициями. В нашем регионе всегда были в особой чести сердечная забота о родном крае, готовность совершить настоящий поступок в интересах нашей страны и своего народа.Стремление быть максимально полезными своей Родине, личная сопричастность к её судьбе объединяют всех, кому вручены сегодня высокие государственные и региональные награды», - отметил Игорь Руденя.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены сразу трое жителей региона. Большой вклад в развитие отечественной культуры и воспитание подрастающего поколения внесла детская писательница Гайда Лагздынь, сказки и стихи которой переведены на несколько языков. Она отметила: дети - это самое главное, будущее страны, их воспитанию и образованию должно уделяться особое внимание.

За развитие уникального предприятия и сохранение традиций русского народного творчества награждён председатель совета директоров ОАО «Торжокские золотошвеи» Олег Иванов.

Ещё одна награда вручена главному врачу Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П.Аваева Каринэ Конюховой. Организаторский талант и любовь к своему делупозволили ейсоздать в регионе одно из самых современных многопрофильных медицинских учреждений. Каринэ Александровна рассказала, что приехалажить и работать в Тверскую область 45 лет назад.

«Было тяжело, но я открыла своё сердце этой земле. Сегодня могу сказать – я счастливый человек, именно тверская земля позволила мне реализоваться, работать и уже в статусе главного врача создать это учреждение, где потрясающий коллектив, команда, где каждый год новые проекты. Губернатору и Правительству Тверской области выражаю благодарность за поддержку, которая оказывается нашемуучреждению», – отметила Каринэ Конюхова.

В этом году медики региона находятся на передовой борьбы с новой коровирусной инфекцией, самоотверженно, не жалея сил, спасают жизни людей.

Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено главврачу Областной стоматологической поликлиники Алексею Волкову, Почётной грамотой Президента РФ награждена заведующая терапевтическим отделением горбольницы №6 г. Твери Лилия Горшкова, звания «Почетный работник здравоохранения Тверской области» удостоена врач Тверской станции переливания крови Станислава Лебедева.

Как отметил глава региона, в трудные для всей страны дни отзывчивость и душевную щедростьтакже проявили волонтёры, которые оказывали помощь жителям Верхневолжья. Памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ» награждена руководитель регионального штаба Юлия Саранова, руководитель центра обработки данных штаба Дарья Румянцева и помощник руководителя склада Александр Прокофьев.

«45 тысяч жителей Тверской области получили через нас помощь. Мы вместе можем очень многое. В этот раз основой для нашего такого сплочения стала сложная ситуация, хотелось бы, чтобы в будущем нас в Тверской области объединяли положительные моменты, чтобы как можно больше людей становились волонтёрами и благотворителями, чтобы это было нормой жизни», - поделилась Юлия Саранова.

Неравнодушие – отличительная черта ещё одного участника торжественной церемонии. Водитель Ржевской птицефабрики Мхитар Мирабян вынес из горящего автомобиля пострадавшего в аварии водителя. Он награждён медалью «За спасение погибавших».

Региональными наградами отмечен труд работников культуры, спорта, средств массовой информации.

Коллективу ЗАО «Хлеб» вручён знак Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской». В этом году предприятие отметило 90 лет со дня основания.

«Мы начинали с чёрного хлеба. Сегодня это 300 наименований различных изделий. Коллектив работает днём и ночью, а народ знает, что хлеб всегда будет, и будет качественный. Это наш главный девиз», - сказала генеральный директор ЗАО «Хлеб» Нина Болгова.

Пяти школьникам Верхневолжья Губернатор вручил паспорта гражданина Российской Федерации.

Перед торжественной церемонией Игорь Руденя вручил ордена Почёта участникам Великой Отечественной войны. Указы о награждении фронтовиков, проживающих в Тверской области, подписал Президент России Владимир Путин. Награды глава региона передал лично, посетив ветеранов на дому.

Игорь Руденя подчеркнул: каждый из награждённых в День герба и флага Тверской области посвятил свою жизнь развитию Родины и именно на таких примерах должно воспитываться подрастающее поколение.

Пресс-служба Правительства Тверской области