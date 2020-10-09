Ордена от президента тверским фронтовикам

21 октября, в День герба и флага Тверской области, Губернатор Игорь Руденя вручил ордена Почёта участникам Великой Отечественной войны. Указы о награждении фронтовиков, проживающих в Тверской области, подписал Президент России Владимир Путин. Награды глава региона передал лично, посетив ветеранов на дому.

Все фронтовики, удостоенные государственных наград, принимали участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату 30 июня 2020 года. Первым Игорь Руденя вручил орден участнику Ржевской битвы, Почетному гражданину Тверской области Ивану Евгеньевичу Кладкевичу.

«Большая честь по поручению Президента России лично передать тверским ветеранам высокую федеральную награду», – подчеркнул Игорь Руденя.

Иван Евгеньевич подарил Губернатору свою книгу «Гвардии рядовой Великой Отечественной» с автографом – здесь собраны воспоминания ветерана о войне, значимых встречах и событиях, фотографии, статьи Ивана Евгеньевича. Планируется, что экземпляры будут переданы в школы Тверской области.

Игорь Руденя вручил награду участнику Курской битвы, боев под Ржевом Спартаку Андреевичу Сычёву, встретившему Победу в Берлине.

«Большое спасибо за заботу о ветеранах. Многие из нас сегодня продолжают работу по патриотическому воспитанию, в том числе и я», – отметил Спартак Андреевич во время общения с главой региона.

Игорь Руденя поблагодарил каждого ветерана за вклад в общую Победу, активную общественную работу, участие в патриотическом воспитании молодежи.

«Вы оставили свой след в истории, сегодня мы во всем равняемся на вас», – сказал глава региона, вручая орден Почёта Ивану Михайловичу Овинникову, который воевал на 3-м Белорусском фронте.

Губернатор передал государственную награду Антонине Филипповне Гордеевой – на фронте она была медсестрой и спасала жизни бойцов, освобождавших Белоруссию и Прибалтику. Глава региона вручил награду Ашоту Смбатовичу Оганесову – он всю Великую Отечественную войну с юных лет трудился на заводе и обеспечивал фронт вооружением.

От Ржева до Берлина вели фронтовые дороги «сына полка» Бориса Ивановича Воробьёва. Прошел всю войну, участвовал в Сталинградской битве и встретил Победу в Чехословакии Арсений Михайлович Сухопаров. Медицинской сестрой в родном Волочке в годы Великой Отечественной работала Мария Ивановна Потапова. Иван Петрович Афанасьев воевал на Северном Кавказе и в Ставрополье, освобождал Белоруссию, Кёнигсберг. Мария Николаевна Сидорова во время войны служила в 39-й армии Калининского фронта. Всем этим ветеранам, которыми по праву гордится Тверская области, 21 октября Губернатор передал высокие государственные награды.

Ордена Почета в этом году удостоены также ветераны Великой Отечественной войны Иван Алексеевич Хвостенко, Николай Макарович Черных, Евгений Михайлович Шелехов и Евгений Степанович Книга, который ушел из жизни в ночь с 30 сентября на 1 октября 2020 года.

В сентябре в Конаково Игорь Руденя также передал орден Почёта Ивану Андреевичу Рулёву, который воевал на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах, на территории Польши.



Пресс-служба Правительства Тверской области