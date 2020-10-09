В Тверской области проходит всероссийская акция «Неделя без турникетов», направленная на развитие системы ранней профориентации подростков и молодежи Верхневолжья. В 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции мероприятие организовано только на Тверском вагоностроительном заводе и производственных площадках компании «Ключевые системы и компоненты».



«Для нас является приоритетом трудоустройство выпускников учебных заведений на территории Тверской области. В регионе должна быть создана единая система профориентации, обучения и закрепления кадров», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Основная цель акции «Неделя без турникетов» – познакомить школьников, студентов и их родителей с предприятиями и профессиями, востребованными на региональном рынке труда, с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Первым этапом стало проведение акции на площадках компании «Ключевые системы и компоненты». Школьники, а также студенты средних и высших учебных заведений в онлайн-формате пообщались с руководителями и представителями организации, подробнее узнали об особенностях работы на предприятии.

21 октября онлайн-встреча проходит на Тверском вагоностроительном заводе. Сотрудники предприятия рассказывают о своей работе и отвечают на интересующие вопросы о профессиях и заводе.

За первые два сеанса к акции подключилось 85 учебных групп и классов. Работа в эфире продолжится до 17.00.

В Тверской области мероприятия в рамках всероссийской профориентационной акции организованы Тверским региональным отделением Союза машиностроителей России при поддержке Министерства промышленности и торговли и Министерства образования Тверской области.



Пресс-служба Правительства Тверской области