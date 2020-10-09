Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни фронтовика, одного из инициаторов создания Ржевского мемориала Алексея Никифоровича Рапоты

20 октября ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Алексей Никифорович Рапота. Фронтовику, генералу-майору авиации в отставке, одному из инициаторов создания Ржевского мемориала Советскому солдату было 98 лет. Соболезнования родным и близким Алексея Никифоровича выразил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Глава региона отметил: героическая судьба Алексея Никифоровича является выдающимся примером патриотизма и доблестного служения Родине. Он с честью прошел нелегкие испытания на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в боях на Калининском фронте, защищал тверскую землю на ее героическом рубеже – Ржевско-Вяземском выступе.

«В мирное время Алексей Никифорович многое сделал для укрепления обороноспособности Родины, сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. По инициативе Алексея Никифоровича в год 75-летия Великой Победы на тверской земле создан Ржевский мемориал Советскому солдату, который стал символом нашей общей памяти и преклонения перед самоотверженным подвигом защитников Родины. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах, останется в истории тверской земли», - говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

В 1940 году Алексей Рапота поступил в Ташкентское авиационное училище, в декабре 1941 года прибыл на Калининский фронт. Был штурманом звена ночных бомбардировщиков. Завершил войну в Польше в 1945 году. У Алексея Никифоровича было более 350 боевых вылетов, 200 из них – подо Ржевом.

Мемориал был открыт 30 июня Президентом России Владимиром Путиным. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, ветераны Великой Отечественной войны.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

Пресс-служба Правительства Тверской области