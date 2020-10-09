Тверская область улучшила позиции в рейтинге научно-технологического развития

Тверская область заняла 35-е место в рейтинге научно-технологического развития регионов России по итогам 2019 года. По сравнению с предыдущим рейтингом за 2018 год Верхневолжье улучшило свои позиции на 6 пунктов. Об этом сообщает на своем сайте РИА Рейтинг.

По мнению губернатора Игоря Рудени, «Формирование на региональном уровне эффективной и адресной системы поддержки научных достижений позволит создать условия для реализации в Тверской области потенциала талантливых исследователей, вовлечь их в решение приоритетных задач развития экономики, сельского хозяйства, социальной сферы», – считает губернатор Игорь Руденя.

20 октября на заседании регионального правительства в Тверской области учреждена губернаторская премия для учёных. Она будет присуждаться за результаты в научно-исследовательской работе, научной деятельности, разработку образцов новой техники и технологий, способствующих развитию науки и инноваций на территории Верхневолжья. Получателями могут стать студенты и сотрудники вузов, соискатели ученой степени кандидата или доктора наук, коллективы ученых.

Основным фактором при выборе победителей должны быть результаты интеллектуальной деятельности (получение патента на разработки) и внедрение разработок на предприятиях серийного или массового производства. Первые получатели новой награды будут определены уже до конца 2020 года.

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