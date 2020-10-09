Помочь семьям с детьми

В Тверской области из федерального бюджета выделено более 200 млн рублей на ежемесячные выплаты, которые предоставляются семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня семьи с детьми являются нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Правительством страны, Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», – считает Игорь Руденя.

Помимо средств, выделенных из федерального бюджета, на выплаты семьям дополнительно будет направлено 43,2 млн рублей из областной казны.

На данный момент в Тверской области ежемесячные выплаты назначены на 25321 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Предполагается, что до конца 2020 года число получателей увеличится до 29 тысяч человек.

Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента с 1 января 2020 года для поддержки российских семей. В Тверской области размер выплаты на детей этой возрастной категории в 2020 году составляет 5 699 рублей – 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Верхневолжье за второй квартал 2019 года.

Выплата предоставляется семьям, где размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Тверской области за второй квартал 2019 года, это 10979,60 рублей.

Заявления на ежемесячные выплаты принимают в филиалах МФЦ, на портале Госуслуг. Форма дополнительно размещена на сайте Министерства социальной защиты населения Тверской области. Все остальные документы и сведения для предоставления выплаты обеспечиваются учреждениями соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействии.



Пресс-служба Правительства Тверской области