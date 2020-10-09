Обеспечить эффективную работу больниц в текущей эпидемиологической ситуации

20 октября Губернатор Тверской области провел заседание Бюджетной комиссии, на котором обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эффективной работы системы здравоохранения в текущей эпидемиологической ситуации. Одной из основных тем стало предоставление выплат сотрудникам медучреждений, задействованным в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

Глава региона подчеркнул – выплата стимулирующих надбавок медицинским работникам и водителям скорой помощи, которые находятся на передовой борьбы с пандемией, является приоритетной задачей.

На стимулирующие выплаты для 4588 работников 54 организаций здравоохранения выделено дополнительно порядка 115,7 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Сейчас в Тверской области развернут госпитальный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией мощностью 1190 коек. Инфекционные госпитали действуют на базе областной клинической больницы, областного лечебно-реабилитационного центра, городской больницы №6, детской областной больницы, медсанчасти №141 в Удомле, Калининской, Конаковской и Нелидовской ЦРБ.

Большинство коек в инфекционных госпиталях обеспечены централизованной подачей кислорода. В регионе имеется 389 аппаратов ИВЛ, подходящих для лечения COVID-19. Из них 121 аппарат размещен в действующих инфекционных госпиталях, 132 применяются при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, из 136 аппаратов ИВЛ сформирован резерв.

В рентгенологической диагностике COVID-19 используются 9 компьютерных томографов. Для повышения доступности компьютерной томографии приобретены и введены в эксплуатацию 4 аппарата, которые установлены в городской больнице №6, Калининской, Кимрской и Вышневолоцкой ЦРБ. Проводится работа по приобретению и установке еще 2 компьютерных томографов – в Конаковской ЦРБ и Клинической больнице скорой медицинской помощи.

Плановая и экстренная медицинская помощь оказывается в Тверской области во всех учреждениях здравоохранения, в том числе, в тех больницах, где действуют инфекционные госпитали.



Пресс-служба Правительства Тверской области