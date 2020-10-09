Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей региона с Днем герба и флага Тверской области

21 октября – День герба и флага Тверской области. С этой датой жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Герб и флаг Тверской области отражают роль Верхневолжья в становлении и развитии нашего государства, в формировании выдающегося героического, культурного и духовного наследия Отечества. Каждый раз, когда на флагштоке вместе с российским триколором поднимается флаг нашего региона, мы испытываем гордость за тверскую землю. И сегодня нас объединяет стремление сохранить и приумножить непреходящие традиции и ценности, обеспечить динамичное развитие Верхневолжья, чтобы герб и флаг нашей области всегда были символами одного из самых современных и передовых регионов России», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В 1996 году был принят Закон Тверской области «О гербе и флаге Тверской области», который установил официальные символы региона, их описание, а также урегулировал вопросы, связанные с их использованием. В 2006 году в Закон внесены изменения, согласно которым учрежден новый праздник – День герба и флага Тверской области. Ежегодно он отмечается 21 октября.

Флаг Тверской области внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 160.

На центральной части полотна помещено двустороннее изображение основного элемента герба Тверской области – трона (княжеского стола) с высокой спинкой и лежащей на зеленой подушке шапки Мономаха.

Герб Тверской области также занесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 159. За его основу взят исторический герб Тверской губернии, утвержденный в 1856 году. Корона на престоле является древнейшим символом Христа Вседержителя, сидящего на троне.

Герб Тверской области является единственным из региональных гербов, на котором присутствует шапка Мономаха – древнейшая коронационная регалия русских государей. Тем самым тверская земля признана местом, в котором князь надел царский венец, олицетворяющий единоцарствие и единодержавие.

Пресс-служба Правительства Тверской области