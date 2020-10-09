19 октября завершился Всероссийский конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма». Церемония награждения состоялась в рамках Международной выставки индустрии гостеприимства PIR Expo-2020. Дипломы победителям и призерам конкурса вручила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Развитие сферы гостеприимства невозможно без квалифицированных кадров, заинтересованных в повышении своего мастерства, улучшении качества обслуживания гостей региона, готовых перенимать европейский опыт», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» соревновались 17 представителей профессии со всей России. Победу одержала сотрудница отеля «Оснабрюк» в Твери Елена Ананьева.

В числе призеров еще один представитель Верхневолжья. Директор туристической компании «Кашин-Град» Алексей Столяров занял второе место в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму».

Конкурс проводится Федеральным агентством по туризму совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Тверская область принимает в нем участие с 2017 года. Вопрос повышения квалификации кадров в сфере туризма является одним из приоритетных в развитии отрасли. Конкурс призван повысить престиж профессий, создать конкуренцию среди лучших представителей своего дела и привлечь внимание работодателей к необходимости повышения квалификации персонала.



Пресс-служба Правительства Тверской области