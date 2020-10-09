Вопросы защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Верхневолжья, обсудили участники заседания Антитеррористической комиссии в Тверской области, которое 20 октября провел Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул – в Тверской области необходимо обеспечить максимальную защиту стратегических объектов энергетики от террористической угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.

В Верхневолжье расположены Калининская АЭС и Конаковская ГРЭС, тепловые электростанции и более 1200 км тепловых сетей. Кроме того, Тверская область является одной из крупнейших в Центральном федеральном округе по протяженности линий электропередачи, по территории региона также проходят магистральные газопроводы.

Участники заседания обсудили вопросы обеспечения объектов ТЭК паспортами безопасности, реализации плана проверок и другие темы.

2 октября 2020 года в Тверской области прошла Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В ходе учения отработан сценарий по противодействию попытке террористических и экстремистских организаций вывести из строя стратегически важные объекты экономики и коммунальной сферы.

В тренировке приняли участие Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, начальник Главного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян.

Участниками масштабного мероприятия стали подразделения МЧС России, регионального Управления, центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», руководители областных Министерств и ведомств, органов местного самоуправления, представители коммунальных служб и другие специалисты.



Пресс-служба Правительства Тверской области