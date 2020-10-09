Тверской области учреждена премия Губернатора для учёных

Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 20 октября провёл Игорь Руденя.

Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 20 октября провёл Игорь Руденя.

Поручение об утверждении премии было дано Губернатором по итогам встречи с молодыми учеными высших учебных заведений, которую Игорь Руденя провёл накануне Дня российской науки в феврале 2020 года.

«Формирование на региональном уровне эффективной и адресной системы поддержки научных достижений позволит создать условия для реализации в Тверской области потенциала талантливых исследователей, вовлечь их в решение приоритетных задач развития экономики, сельского хозяйства, социальной сферы», - отметил на заседании Правительства Игорь Руденя.

Премия присуждается за результаты в научно-исследовательской работе, научной деятельности, разработку образцов новой техники и технологий, способствующих развитию науки и инноваций на территории Тверской области.

Получателями премии могут стать студенты и сотрудники ВУЗов, соискатели ученой степени кандидата или доктора наук, коллективы ученых.

Утверждено 4 номинации премии, в каждой по четыре направления: техника и технологии, медицинские науки; естественные и точные науки; сельскохозяйственные науки; гуманитарные и социальные науки.

Работы участников конкурсного отбора на соискание премии будут оцениваться по ряду критериев.

Глава региона подчеркнул: основным фактором при выборе победителей должны быть результаты интеллектуальной деятельности (получение патента на разработки) и внедрение разработок на предприятиях серийного или массового производства.

Размер премии по каждому из направлений в номинации «Студент года» составляет 50 тыс. рублей, в номинации «Аспирант года» - 100 тыс. рублей, в номинации «Молодой учёный года» - 100 тыс. рублей. В номинации «Лучший коллектив учёных» за третье место размер премии составит 150 тыс. рублей, за второе – 200 тыс. рублей, за первое – 250 тыс. рублей.

Таким образом, ежегодно будет распределяться 15 наград.

Внутренний конкурсный отбор будет проходить в высших учебных заведениях. Затем заявка на присуждение премии направляется в региональное Министерство экономического развития, где проверяется перечень представленных документов и рассматривается возможность применения разработок учёных в отраслях экономики региона.

Формировать список лауреатов премии по каждой номинации и направлению будет Координационный совет по научной политике, куда входят представители исполнительной и законодательной власти региона, ВУЗов, Тверского областного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, регионального Фонда развития промышленности, молодые учёные.

Первые получатели новой награды будут определены уже до конца 2020 года. Со следующего года награждение победителей будет проходить накануне Дня России.

Пресс-служба Правительства Тверской области

Поручение об утверждении премии было дано Губернатором по итогам встречи с молодыми учеными высших учебных заведений, которую Игорь Руденя провёл накануне Дня российской науки в феврале 2020 года.«Формирование на региональном уровне эффективной и адресной системы поддержки научных достижений позволит создать условия для реализации в Тверской области потенциала талантливых исследователей, вовлечь их в решение приоритетных задач развития экономики, сельского хозяйства, социальной сферы», - отметил на заседании Правительства Игорь Руденя.Премия присуждается за результаты в научно-исследовательской работе, научной деятельности, разработку образцов новой техники и технологий, способствующих развитию науки и инноваций на территории Тверской области.Получателями премии могут стать студенты и сотрудники ВУЗов, соискатели ученой степени кандидата или доктора наук, коллективы ученых.Утверждено 4 номинации премии, в каждой по четыре направления: техника и технологии, медицинские науки; естественные и точные науки; сельскохозяйственные науки; гуманитарные и социальные науки.Работы участников конкурсного отбора на соискание премии будут оцениваться по ряду критериев.Глава региона подчеркнул: основным фактором при выборе победителей должны быть результаты интеллектуальной деятельности (получение патента на разработки) и внедрение разработок на предприятиях серийного или массового производства.Размер премии по каждому из направлений в номинации «Студент года» составляет 50 тыс. рублей, в номинации «Аспирант года» - 100 тыс. рублей, в номинации «Молодой учёный года» - 100 тыс. рублей. В номинации «Лучший коллектив учёных» за третье место размер премии составит 150 тыс. рублей, за второе – 200 тыс. рублей, за первое – 250 тыс. рублей.Таким образом, ежегодно будет распределяться 15 наград.Внутренний конкурсный отбор будет проходить в высших учебных заведениях. Затем заявка на присуждение премии направляется в региональное Министерство экономического развития, где проверяется перечень представленных документов и рассматривается возможность применения разработок учёных в отраслях экономики региона.Формировать список лауреатов премии по каждой номинации и направлению будет Координационный совет по научной политике, куда входят представители исполнительной и законодательной власти региона, ВУЗов, Тверского областного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, регионального Фонда развития промышленности, молодые учёные.Первые получатели новой награды будут определены уже до конца 2020 года. Со следующего года награждение победителей будет проходить накануне Дня России.Пресс-служба Правительства Тверской областиВерхневолжье учреждена премия Губернатора Тверской области для учёных.