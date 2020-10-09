В Тверской области увеличен возраст молодых супругов, которые могут получить выплаты на частичное погашение ипотеки.

Об этом заявил Губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области 20 октября.

«Решение было принято после консультаций с молодыми семьями, проживающими на территории региона. Они отметили, что не всегда в раннем возрасте можно успеть родить троих детей. Поэтому мы увеличили возраст участников данной программы до 35 лет, а многодетным семьям продлили до 40 лет», – отметил глава региона, отвечая на вопросы представителей СМИ после заседания.

Ранее на данную меру поддержки могли претендовать лишь семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 25 лет.

По мнению Игоря Рудени, увеличение возраста будет способствовать повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в Верхневолжье.

Условия и сроки начала предоставления новой меры поддержки будут разработаны в ближайшее время.

Также на заседании расширен список получателей выплат на погашение ипотеки. Теперь воспользоваться поддержкой могут семьи с детьми, где родители являются студентами образовательных учреждений региона. Для получения выплат они должны иметь российский паспорт и быть зарегистрированными на территории области не менее 2 лет (остальным семьям для получения выплаты необходимо иметь регистрацию на территории региона не менее 5 лет). Это позволит получить выплату студентам, которые приехали на учебу в Тверскую область из других регионов, создали здесь семью, остались жить и работать в Верхневолжье.

Семьи, где родился или был усыновлен один ребенок, получают выплату на погашение ипотеки в размере 200 тыс. рублей, где двое детей – 300 тыс. рублей, за третьего ребенка - 500 тыс. рублей. В общей сложности многодетные семьи смогут получить до миллиона рублей на погашение ипотеки. В 2020 году возможностью получить такую поддержку воспользовались порядка 60 молодых семей Тверской области.

С 1 апреля 2020 года данную социальную выплату предоставляет Министерство демографической и семейной политики Тверской области. Прием документов ведется по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 9, каб. 4. Приемные дни: понедельник – с 10:00 до 16:00 и среда – с 14:00 до 18:00. Предварительно записаться на прием для подачи пакета документов можно по телефону: 8 (4822) 33-34-08, 33-34-10. По этим номерам также можно получить дополнительную информацию о предоставлении услуги.

Пресс-служба Правительства Тверской области