В Тверской области представили прогноз социально- экономического развития региона до 2023 года.

Прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2021-й год и период до 2023 года рассмотрен 20 октября на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя. «Этот документ является основой планирования, формирования задач в промышленном и экономическом секторах, а также основой инвестиционных и государственных отраслевых программ. В текущем году в непростой эпидемиологической ситуации по поручению Президента России Владимира Путина на федеральном и региональном уровнях реализованы беспрецедентные меры поддержки ключевых отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса, граждан. В результате региону удалось сохранить запас прочности, который формировался прошедшие четыре года. Обеспечена реализация приоритетных для региона инфраструктурных и инвестиционных проектов», – сказал Игорь Руденя.

В соответствии с прогнозом к концу 2021 года планируется восстановить темпы роста региональной экономики на уровне не менее 3%, выйти на показатели занятости населения не ниже 2018-2019 годов. Это позволит обеспечить ресурсы для достижения на территории Тверской области национальных целей развития страны до 2030 года, установленных Указом Президента РФ.

Позитивную динамику продолжает демонстрировать агропромышленный комплекс Верхневолжья. Ожидается, что индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в 2020 году составит 109,9% (47,4 млрд рублей), тогда как в 2019-м он был равен 107,2% (41,6 млрд. рублей). Тенденцию предполагается сохранить и в ближайшие годы благодаря реализации знаковых инвестиционных проектов АО «Агрофирма Дмитрова Гора», ООО «Коралл», ООО «Румелко-Агро». В 2021 году в Тверской области, по прогнозу, впервые показатель по объемам продукции в АПК превысит 50 млрд рублей.

В 2020 году зафиксирована положительная динамика объема строительных работ, она составила 118,3% (34,6 млрд рублей), в 2019 году показатель был равен 109,9% (27,9 млрд рублей).

Игорь Руденя назвал строительство жилья одним из базовых для региона видов экономической деятельности, так как рост в строительстве дает возможности для комплексного развития смежных отраслей.

Глава региона поручил Минфину, Минэкономики и Минимущества Тверской области внести предложения по интенсификации сферы строительства в регионе.

В малом и среднем бизнесе к 2023 году предполагается обеспечить рост субъектов предпринимательства. Сейчас общий оборот малых и средних предприятий составляет 335,1 млрд рублей, по прогнозам к 2023 году он вырастет до 415,9 млрд рублей.

В прогнозе также отражена позитивная динамика инвестиций в основной капитал. Так, в следующем году их объем ожидается в размере 92,5 млрд рублей (в этом году – 79 млрд рублей). Планируется наращивать и объемы экспорта – к 2023 году до 412,9 млн долл. США.

В 2020 году Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) повышен кредитный рейтинг Тверской области с ВВВ+(RU) до А-(RU), прогноз «Стабильный». Впервые за историю рейтингования Верхневолжье вошло в группу А. Это означает, что регион обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности.

Пресс-служба Правительства Тверской области