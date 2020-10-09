Жители Тверской области спасли 550 деревьев, приняв участие в акции по сбору макулатуры

В Тверской области подведены итоги очередного этапа акции «Сдай макулатуру – спаси дерево», которая проходила в сентябре – октябре 2020 года в рамках всероссийского экомарафона. Всего в Верхневолжье было собрано и направлено на переработку более 55 тонн макулатуры. Таким образом, участкам акции удалось сохранить около 550 деревьев.

Губернатор Игорь Руденя обозначил сохранение лесных угодий Тверской области стратегической задачей.Работа ведется, в том числе, в рамкахнационального проекта «Экология». Планируется обеспечить к 2024 году100%-ныйбаланс выбытия и воспроизводства лесов через восстановление всех вырубленных и погибших насаждений.

Сейчас Тверская область является лидером в стране по объемам лесовосстановления. В 2020 году показатель достиг 10 тыс. га.

Кроме того, лесной фонд сохраняется через передачу заросших деревьями земель сельхозназначения в земли лесного фонда. В прошлом году в Гослесфондтаким образом было передано 4,8 тыс. га земель в Тверской области, в планах на этот год – пополнить фонд на 65,9 тыс. га. Это позволяет предотвратить вырубки леса на землях сельхозназначения, уже не пригодных для введения в сельхозоборот.

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!», которая проходила в регионе при поддержке Министерства природы и экологии Тверской области, была организована в формате соревнований между муниципальными образованиями Верхневолжья. Победителем осеннего этапа стало ЗАТО Солнечный, где собрано больше всего макулатуры в расчете на одного жителя – порядка 2,6 тонны. Второе место занял Андреапольский муниципальный округ (5,8 тонны), третье место - Жарковский район (2 тонны).

Основные задачи акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов, ведь 1 тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 деревьев, которые выделяют кислород для 30 человек. При этом экономится 1000 кВт электроэнергии и 20000 литров пресной воды.

Проведение следующего этапа экомарафона запланировано весной 2021 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области