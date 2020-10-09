Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило Тверской области кредитный рейтинг до уровня А-(RU), прогноз «Стабильный». Впервые за историю рейтингования Верхневолжье вошло в группу А.

В соответствии с национальной рейтинговой шкалой АКРА для Российской Федерации, группа А означает, что регион обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности.

Повышение данного показателя обусловлено сбалансированной бюджетной политикой, позволяющей региону в 2020 году финансировать растущие расходы бюджета за счет накоплений ликвидности без ухудшения оценки долгового профиля, отмечает АКРА. Также на рейтинговые позиции тверского региона положительно повлияло сохранение капитальных расходов на сравнительно высоком уровне.

Напомним, 30 апреля текущего года кредитный рейтинг Тверской области был подтвержден на уровне ВВВ+(RU), прогноз «Позитивный». Дальнейшее повышение рейтинга региона связано, в том числе, с мерами, которые Правительство Тверской области предпринимает для обеспечения финансовой стабильности. В частности, аналитики агентства отмечают умеренно низкий уровень долговой нагрузки.

С 2016 по 2019 годы государственный долг Тверской области снизился на 4,8 млрд рублей. На 1,6 млрд уменьшился и объем расходов на обслуживание долга.

«Сохранение и развитие финансовой устойчивости бюджетной системы Тверского региона – одна из главных задач на ближайшие годы. При этом мы не собираемся сокращать средства по ключевым направлениям. Прежде всего, будут финансироваться доходогенерирующие, инвестиционные, а также социальные проекты в сферах здравоохранения и образования. Будем наращивать бюджетные средства за счет экономики и создания новых рабочих мест», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Среди ключевых целей долговой политики Тверской области на 2021-2023 годы – обеспечение сбалансированности бюджета при минимизации затрат на обслуживание госдолга, сокращение долговой нагрузки до 39% по итогам 2023 года.

Еще одним фактором стабильности кредитного рейтинга Тверской области, по версии АКРА, является диверсифицированный характер экономики, а также налоговых поступлений в бюджет региона, значительная доля которых (24%) формируется обрабатывающими производствами.

Пресс-служба Правительства Тверской области