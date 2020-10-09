В Тверской области стартовал конкурсный отбор на соискание премии имени Андрея Дементьева

Дом поэзии Андрея Дементьева объявляет о начале с 20 октября 2020 года конкурсного отбора на соискание премии имени Андрея Дементьева, которая учреждена Правительством Тверской области. Принять участие в конкурсе могут авторы, пишущие на русском языке, независимо от гражданства, национальности, профессии, места проживания и места опубликования произведения.

Заявки необходимо направлять с 20 октября по 15 декабря 2020 года в Дом поэзии Андрея Дементьева по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д.18/20.

Премия будет вручаться ежегодно молодым поэтам, а также авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

«Учреждение премии — важная часть работы по увековечению памяти нашего выдающегося земляка Андрея Дмитриевича Дементьева, человека, который родился и трудился на тверской земле», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Размер премии в номинации «Молодой поэт» составит 300 тыс. рублей, в номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» - 700 тыс. рублей.

В номинации «Молодой поэт» могут принять участие авторы в возрасте от 14 до 29 лет со стихами, написанными на русском языке, опубликованными отдельным изданием в течение последних трех лет. Произведения на конкурс выдвигаются издательствами, редакциями журналов, отделениями союзов писателей и литераторов, образовательными организациями и учреждениями культуры.

В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» премию могут получить авторы, создавшие художественные произведения, программы, проекты, культурные акции, имеющие большую значимость для культурной жизни. Претенденты выдвигаются органами законодательной и исполнительной власти, представительными органами местного самоуправления, учреждениями культуры и искусства, отделениями творческих союзов, общественными организациями.

В Тверской области создана комиссия по присуждению премии имени Андрея Дементьева. В нее вошли представители регионального Правительства, поэты, публицисты, литературоведы и писатели. В частности, критик, обозреватель «Российской газеты» Павел Басинский, публицист, ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов, поэт, автор музыкальных произведений Джохан Поллыева, художественный руководитель «Дома поэзии Андрея Дементьева» Анна Пугач.

Подробный перечень необходимых материалов для выдвижения на премию имени Андрея Дементьева размещён на сайте Дома поэзии: dompoezii-tver.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области