Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 октября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4865 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 17 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 220301, в том числе за последние сутки их проведено 644.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 7988 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2838 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
285 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 2693
Кимры 599
Конаковский район 586
Ржев 571
Торжок 376
Калининский район 368
Лихославльский район 286
Вышневолоцкий городской округ 262
Максатихинский район 194
Торопецкий район 187
Бологовский район 179
Нелидовский городской округ 175
Осташковский городской округ 158
Кашинский городской округ 117
Бежецкий район 97
Старицкий район 94
Ржевский район 93
Рамешковский район 79
Оленинский муниципальный округ 78
Зубцовский район 75
Андреапольский муниципальный округ 73
Кимрский район 72
Торжокский район 64
Кесовогорский район 61
Западнодвинский муниципальный округ 52
Весьегонский муниципальный округ 53
Калязинский район 54
Лесной муниципальный округ 44
Селижаровский район 44
Спировский район 41
Жарковский район 35
Кувшиновский район 29
Сонковский район 25
Краснохолмский район 14
Пеновский муниципальный округ 12
Удомельский городской округ 11
Фировский район 12
Бельский район 10
ЗАТО Озёрный 7
Молоковский район 6
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. С 12 октября 2020 года в регионе введено обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом.
Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
Пресс-служба Правительства Тверской области