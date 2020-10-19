Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 октября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4865 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 17 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 220301, в том числе за последние сутки их проведено 644.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 7988 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2838 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

285 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 2693

Кимры 599

Конаковский район 586

Ржев 571

Торжок 376

Калининский район 368

Лихославльский район 286

Вышневолоцкий городской округ 262

Максатихинский район 194

Торопецкий район 187

Бологовский район 179

Нелидовский городской округ 175

Осташковский городской округ 158

Кашинский городской округ 117

Бежецкий район 97

Старицкий район 94

Ржевский район 93

Рамешковский район 79

Оленинский муниципальный округ 78

Зубцовский район 75

Андреапольский муниципальный округ 73

Кимрский район 72

Торжокский район 64

Кесовогорский район 61

Западнодвинский муниципальный округ 52

Весьегонский муниципальный округ 53

Калязинский район 54

Лесной муниципальный округ 44

Селижаровский район 44

Спировский район 41

Жарковский район 35

Кувшиновский район 29

Сонковский район 25

Краснохолмский район 14

Пеновский муниципальный округ 12

Удомельский городской округ 11

Фировский район 12

Бельский район 10

ЗАТО Озёрный 7

Молоковский район 6

Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. С 12 октября 2020 года в регионе введено обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом.

Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

Пресс-служба Правительства Тверской области