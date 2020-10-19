Игорь Руденя: на территории опережающего социально-экономического развития «Кувшиново» будет реализовано 4 крупных инвестпроекта

19 октября Губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Игорь Руденя представил проект по созданиюв Тверской области территории опережающего социально-экономического развития «Кувшиново». Заявка на создание ТОСЭР в прошлом году была одобрена на заседании Комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития.

«Цель проекта - диверсификация экономики, создание новых конкурентоспособных производств и новых рабочих мест. На данной территории будет развиваться 4 якорных инвестпроекта и 14 предприятий среднего и малого бизнеса. Реализация заявленных проектов позволит к 2029 году привлечь в региональную экономику порядка 15млрд рублей инвестиций и создать свыше 1400 новых рабочих мест», - подчеркнул Игорь Руденя.

По итогам заседания рабочей группы проект по созданию территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Кувшиново одобрен. Завершающим этапом создания ТОСЭР «Кувшиново» станет утверждение соответствующего постановления Правительством РФ.

С созданием в Кувшиново территории опережающего социально-экономическогоразвития резиденты-предпринимателисмогут пользоваться различными налоговыми льготами: отсутствием налогов на имущество, на землю и на прибыль. Также снижены платежи по страховым взносам с 30% до 7,6%.

Город Кувшиново имеет выгодное географическое положение, удобную транспортную инфраструктуру, земельные ресурсы.

Градообразующим предприятием является «Каменская бумажно-картонная фабрика». Производство обеспечивает рабочими местами более 14% жителей города Кувшиново.

Среди крупных инвестпроектов, намеченных к реализации на территории ТОСЭР - строительство инновационного тепличного комплекса, фермы по переработке молочной продукции,производства полимерных изделий. Также достигнуты договорённости о реализации проекта по созданию в Кувшинововысокотехнологичного производства систем водоочистки и водоподготовки.

«Работаем в Тверской области при взаимодействии с региональнымПравительством. Заинтересованы в том, чтобы ТОСЭР была создана. Это позволит нам выпускать конкурентоспособную продукцию. Место расположения позволяет нам участвовать в экспортной деятельности», - отметил Сергей Абраменко, генеральный директор ООО «Биопласт».

Глава региона подчеркнул, Тверская область активно сотрудничает с Фондом развития моногородов в части строительства инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. Заявка от Тверской области по софинансированию данных мероприятий одобрена Наблюдательным советом Фонда.

Пресс-служба Правительства Тверской области