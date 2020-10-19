Более 18 тысяч организаций и предпринимателей Тверской области с 1 января 2021 года перейдут на новую систему налогообложения

С 1 января 2021 года в России отменяется специальный налоговый режим «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (ЕНВД). До конца года порядка 18,5 тыс. организациям и предпринимателям Тверской области предстоит выбрать оптимальный режим налогообложения для своего бизнеса.

Вместо ЕНДВ предприниматели могут перейти на упрощенную, патентную или общую системы налогообложения либо выбрать специальный налоговый режим для самозанятых в зависимости от статуса предприятия, размера доходов, численности сотрудников и других критериев.

Снятие с учета в налоговых органах налогоплательщиков ЕНВД будет осуществлено автоматически. Компании и предприниматели, не перешедшие на один из специальных налоговых режимов в установленные для этого сроки, с 1 января 2021 года будут являться налогоплательщиками общей системы налогообложения, что повысит их расходы по уплате налогов.

Для оказания методологической помощи плательщикам единого налога на вмененный доход по выбору наиболее приемлемого режима налогообложения Федеральная налоговая служба разработала и разместила на своем официальном сайте www.nalog.ru ряд сервисов.

Так, в разделе «Вместо ЕНВД: какой налоговый режим выбрать?» (https://www.nalog.ru/rn69/taxation/taxes/envd2020/) размещена сравнительная таблица специальных налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Здесь приведено сравнение альтернативных ЕНВД режимов по таким критериям, как: налоговая ставка, база, отчетность, период. По каждому из предложенных режимов можно узнать информацию о том, как часто надо будет сдавать декларацию, платить налог. Расписаны основные ограничения, необходимость ведения налогового учета, возможность уменьшения налога на страховые взносы и пр. Всё это позволяет узнать, соответствует ли текущая предпринимательская деятельность условиям применения выбранного специального режима налогообложения.

Определить оптимальный режим налогообложения для своего бизнеса также поможет специальный сервис сайта ФНС России: «Выбор подходящего режима налогообложения» (https://www.nalog.ru/rn69/service/mp/). Здесь размещена информация о существующих режимах налогообложения, их особенностях и ограничениях.

Пресс-служба Правительства Тверской области