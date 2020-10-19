В Тверской области пройдут соревнования по стендовой стрельбе «Белая тропа»

24 октября 2020 года охотничьи коллективы Тверской области приглашают принять участие в соревнованиях по стендовой стрельбе «Белая тропа». В программе - командные соревнования, турнир снайперских пар, соревнования в личном зачете.

Соревнования «Белая тропа» пройдут по адресу г. Тверь, ул. Стрелковая, географические координаты местоположения: N 56.87903; Е 35.95250. (стрелковый комплекс «Тверь»).

Старт соревнований в 9.00 для участников из Калининского, Старицкого, Торжокского, Лихославльского, Рамешковского, Кимрского, Конаковского районов. В 11.00 – для всех остальных участников.

Пройти регистрацию и получить подробную информацию о соревнованиях можно по электронной почте: 9301516101@mail.ru или по телефону: 8-930-151-61-01 (WhatsApp, Viber, Telegram, СМС).

Мероприятие организовано региональным Министерством природных ресурсов и экологии.

Пресс-служба Правительства Тверской области