В Тверской области пройдут соревнования по стендовой стрельбе «Белая тропа»

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24 октября 2020 года охотничьи коллективы Тверской области приглашают принять участие в соревнованиях по стендовой стрельбе «Белая тропа». В программе - командные соревнования, турнир снайперских пар, соревнования в личном зачете.
Соревнования «Белая тропа» пройдут по адресу г. Тверь, ул. Стрелковая, географические координаты местоположения: N 56.87903; Е 35.95250. (стрелковый комплекс «Тверь»).
Старт соревнований в 9.00 для участников из Калининского, Старицкого, Торжокского, Лихославльского, Рамешковского, Кимрского, Конаковского районов. В 11.00 – для всех остальных участников.
Пройти регистрацию и получить подробную информацию о соревнованиях можно по электронной почте: 9301516101@mail.ru или по телефону: 8-930-151-61-01 (WhatsApp, Viber, Telegram, СМС).
Мероприятие организовано региональным Министерством природных ресурсов и экологии.
Пресс-служба Правительства Тверской области