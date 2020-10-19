Прогноз социально-экономического развития Тверской области до 2023 года рассмотрят на заседании регионального Правительства

20 октября Губернатор Игорь Руденя проведет заседание регионального Правительства. Первым вопросом будет рассмотрен прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2021 год и период до 2023 года. Это основной документ для формирования государственных программ и стратегических планов развития региона на среднесрочную перспективу.

На заседании регионального Правительства рассмотрят ключевые социально-экономические показатели, такие как индекс промышленного производства, индекс продукции сельского хозяйства, объем инвестиций и другие.

В настоящее время открытость экономики тверского региона составляет 100%. Предприятия продолжают работать в штатном режиме, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

«Сохраняются меры поддержки реального сектора, сельского хозяйства, среднего и малого бизнеса, в прежнем режиме работают институты развития. По прогнозам, в следующем году рост в экономике должен составить не менее 3%», – отметил Губернатор Игорь Руденя на недавнем прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь.

Также на заседании Правительства Тверской области рассмотрят вопросы сфер демографии, туризма и другие темы.

Пресс-служба Правительства Тверской области