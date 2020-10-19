19 октября Губернатор Игорь Руденя провел совещание с членами Правительства Тверской области.Рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития региона. Обсуждалась реализация мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Игорь Руденя подчеркнул – в непростой эпидемиологической ситуации важно обеспечить стабильную работуподведомственных Правительству региона организаций, в том числе оказание жителям области плановой медицинской помощи.

Сейчас в Тверской области развернут госпитальный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией мощностью 1190 коек.Инфекционные госпитали действуют на базе областной клинической больницы, областного лечебно-реабилитационного центра, городской больницы №6, детской областной больницы, медсанчасти №141 в Удомле,Калининской, Конаковской и Нелидовской ЦРБ.

Большинство коек в инфекционных госпиталях обеспечены централизованной подачей кислорода. В регионе имеется 389 аппаратов ИВЛ, подходящих для лечения COVID-19. Из них 121 аппарат размещен в действующих инфекционных госпиталях, 132 применяются при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, из 136 аппаратов ИВЛ сформирован резерв.

В рентгенологической диагностике COVID-19 используются 9 компьютерных томографов. Для повышения доступности компьютерной томографии приобретены и введены в эксплуатацию 4 аппарата, которые установлены в городской больнице №6, Калининской, Кимрской и Вышневолоцкой ЦРБ. Проводится работа по приобретению и установке еще 2 компьютерных томографов – в Конаковской ЦРБ и Клинической больнице скорой медицинской помощи. В Ржеве введен в строй отремонтированный томограф – сейчас в учреждении действуют два КТ.

Плановая и экстренная медицинская помощь оказывается в Тверской области во всех учреждениях здравоохранения, в том числе, в тех больницах, где действуют инфекционные госпитали.

Пресс-служба Правительства Тверской области