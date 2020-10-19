Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетиемТверской медицинский колледж

19 октября 2020 года 100 лет со дня образования отмечает Тверской медицинский колледж. С юбилеем педагогический коллектив, студентов и выпускников учреждения поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«За прошедший век в колледже подготовлены тысячи медицинских специалистов среднего звена – тех, кто заботится о здоровье человека с первых дней жизни. В своем благородном труде преподаватели и выпускники продолжили традиции, заложенные выдающейся сестрой милосердия Екатериной Бакуниной, которая стояла у истоков формирования сестринского дела.Высокие профессиональные и человеческие качества медицинских специалистов учреждения особенно ярко проявились в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их самоотверженному подвигу спасены жизни тысяч воинов Красной Армии», – отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что сегодня коллектив Тверского медицинского колледжа успешно использует современные технологии в образовательном процессе, а учреждение по праву считается одним из лучших средних специальных учебных заведений России.

Столетний юбилей колледж встречает в обновленном корпусе.По поручению Губернатора ИгоряРудени на капитальный ремонт учреждения было выделено 13 млн рублей. Полностью отремонтирован пятый этаж здания, спортивный и тренажерный залы.

19 октября 1920 в Верхневолжье открыли первую школу сестер милосердия. А в 1921 году в регионе появилась Тверская Нормальная школа квалифицированных акушерок. В 1923 году произошло слияние двух школ в Тверской медицинский техникум.

Непростыми для учреждения стали годы Великой Отечественной войны. Но ужеспустя месяц после освобождения Калинина от фашистов образовательное учреждение вновь приступило к работе.Техникум готовил медиков, необходимых фронту.

Гордость колледжа – его педагоги. Это знаменитый хирург Василий Васильевич Успенский, основатель физиотерапевтической службы в Тверской области Сергей Александрович Калашников и многие другие.

Сегодня обучение в колледжесоответствует современным образовательным стандартам. Студенты осваивают технологии, активно применяемые в современном здравоохранении. В кабинетах симуляционного центра они изучают клинические дисциплины. Созданы кабинеты сердечно-легочной реанимации, паллиативной помощи, процедурный кабинет, родильный зал. В 2020 году 75% выпускников трудоустроились в больницы Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области