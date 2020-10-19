Почётного знака «Слава матери» удостоена жительница Твери Наталья Букатина

В Тверской области почетного знака «Слава Матери» удостоена многодетная мама, жительница областного центра Наталья Букатина. Она вместе с мужем воспитывает 5 детей, активно занимается общественной деятельностью.

«Нам очень важно подчеркнуть статус многодетной семьи. Труд многодетных родителей непростой, это очень высокая ответственность и, конечно, это пример для окружающих. Семья – это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно здесь формируется мировоззрение каждого человека, передаются из поколения в поколение традиции нашего народа», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Почётный знак Тверской области «Слава Матери» вручается многодетным матерям за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, за вклад в возрождение лучших семейных традиций. Этой награды удостаиваются матери, родившие и воспитывающие (воспитавшие) пять и более детей. Награждённые получают пожизненную ежемесячную выплату.

«Очень волнительно и очень приятно получить знак «Слава Матери». Для нас очень важна эта награда. Знаем, что подобныетеперь вручают и многодетным папам. Надеемся, что и наш глава семейства достойный кандидат на ее получение»,- отметила Наталья Букатина.

Новая региональная награда - почётный знак «Слава Отца» - введена в 2020 году по инициативе главы региона в рамках реализации демографической политики.Размер единовременной выплаты для награждённых почётным знаком «Слава отца» составляет 100 тыс. рублей.

В Тверской области многодетным семьям, укреплению института материнства и детства уделяется особое внимание. Реализуется комплекс мер по поддержки больших семей.

С этого года действующие региональные меры в демографии дополнены новыми. Такмногодетнымродителям предоставляют сертификаты на приобретение автомобиля и из областного бюджета покрывают расходы в течение пяти лет на страховку транспортного средства, многодетныеосвобождены от уплаты транспортного налога, матерям из многодетных семей предоставляются компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов, дети из многодетных семей с 1 по 5 классы включительно обеспечиваются школьной формой. С 2019года по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

Кроме того, в регионе учреждена ежегодная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», проводится конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье».

За последние годы в тверском регионе количество многодетных семей выросло на 23%: с 9967 в 2016-м году до 12237 в 2019 году. Планируется, что расширенная государственная поддержка позволит увеличить число таких семей до порядка 15000 в 2025 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области