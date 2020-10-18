СМИ Тверской области приглашают на ХI Всероссийский конкурс «Панацея»

Журналистов Тверской области приглашают к участию в XI Всероссийском конкурсе региональных средств массовой информации «Панацея». Участниками могут быть отдельные авторы, коллективы районных и городских СМИ, а также некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания (газеты, журналы, интернет-СМИ).

Конкурс проводится с целью привлечения внимание общественности к вопросам здравоохранения, формирования здорового образа жизни, повышения качества и доступности медицинского обслуживания населения.

«Средства массовой информации являются одним из важнейших институтов развития общества. Журналисты формируют сегодняшние тренды, поднимают социально-значимые вопросы, участвуют в продвижении и реализации общественных инициатив», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Конкурс проводится по номинациям: «Местная больница» - публикации об организации местного здравоохранения и медицинских учреждениях, «Белый халат» - публикации о медицинских работниках, «Люди в беде» - материалы, рассказывающие об опыте преодоления тяжелых состояний, «Здоровье в твоих руках» - публикации об эффективных практиках самосохранения, энтузиастах здорового образа жизни, социальных проектах некоммерческих организаций и СМИ, направленных на решение проблем охраны здоровья, «Нет социальным болезням» - специальные публикации, разделы, акции, проекты по данной тематике.

Работы, представляемые на конкурс, должны быть опубликованы с 1 сентября 2019 года по 31 октября 2020 года.

Материалы вместе с заявкой принимаются до 1 декабря 2020 года включительно по адресу: 125009, г. Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ, с пометкой конкурс «Панацея». Награждение победителей состоится в Москве в марте 2021 года. Для лауреатов конкурса планируется проведение трехдневного образовательного семинара на базе факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Конкурс организован по инициативе Благотворительного фонда «Общественный институт социальной стратегии и тактики», учрежденного МГУ имени М.В. Ломоносова и Союзом писателей Москвы.

«Панацея» нашла широкий отклик в журналистском сообществе. Журналисты Верхневолжья также принимают участие в конкурсе. Так, победителем в одной из номинаций VIII Всероссийского конкурса среди региональных СМИ «Панацея» стал коллектив газеты «Торжокская неделя». Проект «Торжокская неделя» против наркотиков» был признан лучшим в номинации «Нет социальным болезням». Коллектив газеты удостоен диплома факультета журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова за творческие поиски, социальную активность и реализацию проекта.

Пресс-служба Правительства Тверской области