Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 октября 2020 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 113 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4848 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 5 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 219657, в том числе за последние сутки их проведено 720.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 7878 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2745 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
285 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 2649
Кимры 598
Конаковский район 572
Ржев 559
Торжок 373
Калининский район 364
Лихославльский район 291
Вышневолоцкий городской округ 262
Максатихинский район 194
Торопецкий район 185
Бологовский район 177
Нелидовский городской округ 167
Осташковский городской округ 157
Кашинский городской округ 117
Бежецкий район 96
Старицкий район 94
Ржевский район 91
Рамешковский район 79
Оленинский муниципальный округ 75
Зубцовский район 75
Андреапольский муниципальный округ 73
Кимрский район 72
Торжокский район 64
Кесовогорский район 61
Западнодвинский муниципальный округ 52
Весьегонский муниципальный округ 52
Калязинский район 51
Лесной муниципальный округ 44
Селижаровский район 43
Спировский район 40
Жарковский район 34
Кувшиновский район 29
Сонковский район 25
Краснохолмский район 14
Пеновский муниципальный округ 12
Удомельский городской округ 11
Фировский район 11
Бельский район 10
ЗАТО Озёрный 7
Молоковский район 6
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. С 12 октября 2020 года в регионе введено обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом.
Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
Пресс-служба Правительства Тверской области