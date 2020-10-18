В Тверской области продолжается фестиваль «Музыкальная осень», стартуют обменные гастроли и другие культурные события

Обменные гастроли, фестиваль «Музыкальная осень», конкурс русского народного танца имени Т.А. Устиновой и другие культурные события проходят в октябре 2020 года в Тверской области.

При недавнем обсуждении реализации национального проекта «Культура» в Тверской области Губернатор Игорь Руденя назвал ключевой задачу выйти на принципиально новый уровень культурной жизни в регионе.

«Стратегия развития культуры в регионе должна соответствовать историческим ценностям, традиционному укладу жизни, а также предполагает адаптацию современных трендов российской культуры», – сказал тогда Игорь Руденя.

Одним из главных событий осени традиционно является фестиваль «Музыкальная осень в Твери». На сцене областной филармонии в эти дни выступают известные российские и зарубежные артисты. 22 октября состоится концерт Александра Фисейского «Шедевры органной музыки». 25 октября на закрытии праздника выступят заслуженный артист России Михаил Дзюдзе и Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата».

1 ноября филармония приглашает на балет «Щелкунчик» московского театра «Корона русского балета».

С 22 по 25 октября пройдут обменные гастроли Тверского и Рязанского театров кукол, Смоленского камерного театра. Они организованы в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Проект позволяетзрителям Твери и области увидеть спектакли других театров нашей страны.

Показы пройдут в Тверском государственном театре кукол – спектакли«Гуси-лебеди», «Волк и семеро козлят», «Каштанка» от рязанских артистов, в Кимрском театре драмы и комедии – спектакль «Корпоратив» Смоленского театра.

24-25 октября пройдет областной фестиваль любительских театров, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Еще одним значимым событием в культурной жизни региона станет конкурс русского народного танца имени Т.А. Устиновой – нашей знаменитой землячки.

Всем посетителям культурных мероприятий необходимо помнить о правилах санитарно-эпидемиологической безопасности: использовать средства индивидуальной защиты, антисептики, соблюдать дистанцию.

Пресс-служба Правительства Тверской области