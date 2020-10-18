Игорь Руденя поздравил дорожников Тверской области с профессиональным праздником

18 октября отмечается День работников дорожного хозяйства. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов дорожной отрасли Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваш труд особенно значим для Верхневолжья, как региона с одной из самых протяженных сетей дорог в Центральном федеральном округе. Уровень развития транспортной инфраструктуры напрямую влияет на рост региональной экономики и занятость населения, определяет инвестиционную и туристическую привлекательность Верхневолжья, доступность для наших жителей медицины и образования. Благодарю работников и ветеранов отрасли за добросовестный труд на благо нашего региона», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году объем ремонта и строительства дорог в Тверской области по сравнению с 2016 годом вырос более чем в четыре раза.

В Верхневолжье по итогам дорожного сезона этого года вводится в эксплуатацию 543 км отремонтированных автомобильных дорог, в том числе по нацпроекту в нормативное состояние приведено 153,6 км региональных автодорог. В Твери по национальному проекту ремонтные работы проводились на 46 улицах общей протяженностью 61,5 км.

По инициативе главы региона утверждены региональные стандарты дорожных работ, в соответствии с которыми ведется контроль и приемка.

В 2020 году по программе дорожных работ в Тверской области также отремонтировано 340 погонных метров мостов. Началась реконструкция аварийного путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. При поддержке области в порядок приводятся более 300 км местных дорог.

Кроме того, в этом году в Тверской области завершена работа по передаче автомобильных дорог регионального значения в федеральную собственность. Федеральный статус получили 7 региональных трасс общей протяженностью 328 км. Они стали частью федеральной трассы «Золотое кольцо».

В настоящее время Губернатор Игорь Руденя поставил задачу провести конкурентные процедуры по определению подрядчиков для ремонтной кампании 2021 года до конца первого квартала следующего года с тем, чтобы с наступлением благоприятных погодных условий оперативно начать работы на дорогах.

Пресс-служба Правительства Тверской области