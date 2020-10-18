18 октября – День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли

Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд особенно значим для Верхневолжья, как региона с одной из самых протяженных сетей дорог в Центральном федеральном округе.

Уровень развития транспортной инфраструктуры напрямую влияет на рост региональной экономики и занятость населения, определяет инвестиционную и туристическую привлекательность Верхневолжья, доступность для наших жителей медицины и образования.

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году объем ремонта и строительства дорог в Тверской области по сравнению с 2016 годом вырос более чем в четыре раза.

Благодарю работников и ветеранов отрасли за добросовестный труд на благо нашего региона.

Желаю вам реализации планов и новых успехов в важной и ответственной работе!

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя