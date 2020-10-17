Военная драма «Ржев» получила главный приз на кинофестивале в Испании

В испанском городе Торревьеха завершился шестой фестиваль российского кино и культуры «SOL RussianFilmFestival». Самую престижную награду – гран-при конкурса – завоевала военная драма Игоря Копылова «Ржев». В основу создания ленты легли кровопролитные бои на ржевской земле в годы Великой Отечественной войны. Всего в программе было представлено более 10 российских полнометражных и короткометражных фильмов.

«Уверен, этот фильм должен посмотреть каждый житель Тверской области и тот, кто бывает на нашей земле. Это очень хороший пример для молодежи, для всех нас, как надо любить и защищать свою страну. Фильм еще раз подчеркивает, что мы великая страна и великий народ», ­­– прокомментировал Губернатор Тверской области после просмотра картины.

Испанские зрители высоко оценили картину. По их словам, это честный и серьезный фильм о боях и сильных духом российских солдатах, которых объединила любовь к Родине.

Совсем недавно картина побывала на 23 Шанхайском международном фестивале, где билеты на все показы были раскуплены задолго до начала мероприятия. Смогли увидеть «Ржев» и зрители из других стран – Японии, Кореи, Польши, Великобритании.

В прокат фильм вышел в 2019 году. Первыми киноленту посмотрели ветераны Великой Отечественной войны и жители города Ржева, героически противостоявшего врагу в военные годы.

Второй премьерный показ фильма прошёл в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве 30 ноября. Там ленту вместе с ветеранами, жителями и гостями столицы посмотрели Губернатор Тверской области Игорь Руденя, директор Музея Победы Александр Школьник и другие почетные гости.

Сценарий картины написан по повести «Искупить кровью», созданной писателем-фронтовиком Вячеславом Кондратьевым. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой.

Бои подо Ржевом вошли в историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа. Наступательные и оборонительные операции 1942-1943 годов сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. На Ржевско-Вяземском выступе советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, общие потери с учётом раненых составили более 1,1 миллиона человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области