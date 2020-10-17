Объявлены имена победителей всероссийского экологического тестирования «ЭкоТолк» Организаторы подвели итоги среди тех, кто поучаствовал в масштабной акции

Онлайн-тестирование «ЭкоТолк» завершено. Сегодня, 16 октября, оргкомитет объявляет результаты

«Среди тех, кто первым правильно ответил на все вопросы «ЭкоТолка» -представители 12 регионов России (Ульяновская область, Чеченская республика, Башкирия, Орловская область, Красноярский край, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь и Крым, Самарская область, Иркутская область, - прим. ред). География победителей в очередной раз напоминает о важности распространения экологического воспитания и обширном интересе к экологии страны», подчеркнули в Оргкомитете.

Имена победителей онлайн-формата уже опубликованы на сайте https://ecologyofrussia.ru/ekotolk2020otvety/. Там же можно ознакомиться с правильными ответами первого масштабного экологического тестирования. Победители же офлайн-площадок будут названы на сайте мероприятия - https://ecotolk.ru/.

Напомним, Всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк» состоялась 2 октября при поддержке Минприроды России и Госкорпорации «Росатом». Центральной площадкой стал первый ботанический сад в истории страны - «Аптекарский огород», где собрались 120 участников и сами «экзаменаторы». Вопросы теста зачитывали глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, известный телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов, депутат Госдумы и член Президиума Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, глава Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

В режиме онлайн к тестированию присоединились площадки в регионах, включая профильные факультеты крупнейших российских вузов и школ, - порядка 2,5 тысяч человек. Трансляция мероприятия проходила в Яндекс.Эфире и на телеканале 1ЭКОТВ.РФ. Кроме того, желающие могли поучаствовать в тестировании со смартфонов, отвечая на вопросы на специальной платформе. Только за первый час число участников превысило более 5,5 тысяч человек, а общее число участников в онлайне составило более 10 тысяч человек.

«Это наш первый уникальный опыт проведения масштабного экологического тестирования, – отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, который участвовал по видеосвязи. – Сегодня мы уделяем пристальное внимание формированию экологической культуры в стране, начиная с самых юных россиян».

Также было озвучено, что всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк» станет ежегодной.

Инициаторы и организаторы Всероссийской образовательной акции «ЭкоТолк» - Общероссийское межотраслевое объединение работодателей в сфере охраны окружающей среды «РУСРЕЦИКЛИНГ» в партнерстве с научно-просветительской организацией «Энергия и Экология», Федеральным научно-образовательным консорциумом «Передовые ЭкоТехнологии» при поддержке Минприроды России, Движения ЭКА, «Федерального экологического оператора», Российской академии наук.