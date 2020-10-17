Жители Тверской области могут предложить свой логотип для семейных центров региона

Министерство демографической и семейной политики Тверской области объявляет конкурс на создание единого логотипа для всех семейных центров региона. Принять участие могут все желающие. Работы принимаются до 16 ноября 2020 года.

«Сегодня наш приоритет – демография. В Тверской области важно обеспечить сохранение преемственности поколений, систему традиционных семейных ценностей, поддержку детям и родителям», – считает Игорь Руденя.

Логотип может быть выполнен в любой технике, начиная от обычного рисунка карандашом, заканчивая компьютерной графикой. При этом он должен отражать идею объединения семей. За основу при создании логотипа предлагается взять изображение яблони – победителя народного голосования за зеленый символ Тверской области. Кроме того это дерево считается символом плодородия. В работах могут быть использованы и другие изображения, при условии, что будут даны четкие идеологические обоснования, почему выбранный авторами символ может стать объединяющим для семейных центров.

Оценивать предложенные работы будет жюри Министерства демографической и семейной политики Тверской области. Также на официальной странице МинсемьиВконтакте– «Тверская семья», для голосования будут выложены 10 логотипов – финалистов. Итоги голосования будут учитываться при вынесении окончательного решения о победителе.

Работы можно прислать на адрес электронной почты: minsemya@yandex.ru с пометкой «Логотип». В тексте письма обязательно должны быть указаны ФИО исполнителя, адрес проживания и контактный телефон. Если участник конкурса несовершеннолетний – ФИО одного из родителей или воспитателя, а также его контактный телефон.

Семейными центрами в Тверской области стали учреждения, которые ранее были социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних. Здесь мамы, папы и дети могут в сотрудничестве со специалистами решать возникшие трудности, получать консультации по мерам социальной поддержки и другим вопросам. Для детей в учреждения проводят целый ряд мероприятий профориентационной направленности, культурно-просветительские занятия. Специалисты центров уделяют особое внимание раннему выявлению семейного неблагополучия, поэтому готовы оказывать помощь в духовно-нравственном воспитании подростков. Также в семейных центрах готовы предоставить необходимую информацию о мерах поддержки многодетных семей Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области