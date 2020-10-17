Проект от Тверской области по безопасности детей вошёл в ТОП-100 лидерских проектов Агентства Стратегических Инициатив

Тверской проект «Неопасно», посвящённый личной безопасности детей, дважды вошёл в рейтинг ТОП-100 лидерских проектов Всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени» Агентства Стратегических Инициатив. К проекту проявили активный интерес представители 48 регионов.

Проект «Неопасно» - это интерактивно-игровые тренинги с отработкой на практике навыков безопасного поведения, которые в случае возникновения опасных ситуаций помогут ребёнку принять верное решение, отреагировать на угрозу, не стать жертвой различных преступлений.

«Обеспечение безопасности детей – тема, которая требует особого внимания власти и общественности. Наша общая задача — не уклоняться от формирующихся негативных трендов, а наоборот, понимать, как с этим бороться», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Управлением образования города Твери проект рекомендован для проведения профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях.

Руководитель проекта - Александр Зорников, социальный предприниматель, разработчик проектов в сфере детской безопасности, который на протяжении трёх лет занимается популяризацией культуры детской безопасности и обучает детей навыкам безопасного поведения.

Лидер проекта приглашён для участия в пилотной программе акселератора лидерских проектов Агентства Стратегических Инициатив, цель которого оказывать поддержку проектам для интенсивного развития, а также помогать тиражированию успешных практик по всей стране.

Пресс-служба Правительства Тверской области