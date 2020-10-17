Жителей Тверской области приглашают к участию во Всероссийском экологическом диктанте

15-16 ноября 2020 года во всех субъектах Российской Федерации пройдёт Всероссийский экологический диктант, который приурочен коВсемирному дню вторичной переработки отходов. В Тверской области мероприятие состоится в онлайн и офлайн форматах.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, инициативы, направленные на сохранение природных ресурсов и привлечение вниманияобщественности к вопросам охраны окружающей среды– важный вклад в реализацию национального проекта «Экология».

В Тверской области, обладающей значительным рекреационным потенциалом, уделяется особое внимание сохранению природных богатств, воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает Игорь Руденя.

Для проведения Экодиктанта в Верхневолжье сформирован региональный организационный комитет, координатором которого выступает Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.

В настоящее время в оргкомитет поступило свыше 100 заявок от учреждений и организаций, которые планируют провести Экодиктант для учащихся и сотрудников своих организаций в офлайн-формате.Организации, которые еще не направили заявки, могут это сделать до 27 октября 2020 года.

Также планируется работа трех открытых площадок - на базе Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького в Твери, станции юных натуралистов в Вышнем Волочке, межпоселенческой центральной библиотеки в Спирово, где 15 ноября все желающие смогут ответить на вопросы Всероссийского экологического диктанта и оценить свои знания.

В онлайн-формате принять участие в диктанте можно на портале экодиктант.рус. Там будут размещены подробные видеоинструкции, а также информационные материалы по вопросам раздельного сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих видов животных и растений и особо охраняемых природных территорий.

Все участники Экодиктанта получат сертификаты. Победителей ждут ценные призы и почетные грамоты от организаторов мероприятия. Результаты будут размещены на портале экодиктант.рус.

Подробности участия в Экодиктанте можно уточнить в региональном оргкомите по телефону (4822)73-31-70.

Пресс-служба Правительства Тверской области