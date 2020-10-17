Свыше 7200 семей Тверской области получили выплатына первого ребенка

В Тверской области 7257 семей ежемесячно получаютденежную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Эта мера государственной поддержки действует с 1 января 2018 года по инициативе Президента России Владимира Путина. В Тверской области размер ежемесячной выплаты в 2020 году составляет11 399,09 рубля.

Поддержка предоставляется в рамках национального проекта «Демография».

«Сегодня семьи с детьми являются нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Правительством страны, Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 2-хкратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. Совокупный доход семьи из трёх человек в 2020 году должен быть не более 71 347 рублей 32 копеек.

Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. Затем необходимо подать новое заявление о назначении выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, после – на срок до достижения возраста трех лет, а также представить необходимые документы.

Общий объем средств на финансирование данной меры поддержки В Тверской области в 2020 году составляет более 1,2 млрд рублей. По состоянию на начало октября родителям первенцев в Тверской области перечислено в целом свыше 652 млн рублей.

В Верхневолжье реализуется целый комплекс мер, направленных на повышение мотивации семей к рождению детей, создание условий для их достойного воспитания и образования. Это региональный материнский капитал, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое. С 1 октября 2019 года каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

C начала 2020 годаболее 40 молодых семей Тверской области также получили социальные выплаты на погашение ипотечного кредита при рождении детей. Это направлениевведено по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области