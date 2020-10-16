Солисты и творческие коллективы из районов Верхневолжьяспели на областном празднике русского романса

16 октября в Твери прошёл II областной праздник русского романса «Продлись, очарование!». Он состоялся на площадке Тверского областного Дома народного творчества.

В мероприятии приняли участие солисты и творческие коллективы из Калининского, Кимрского, Краснохолмского, Кувшиновского, Торжокского районов,Пеновского муниципального округа, Осташковского городского округа, Бежецка и Твери.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, такие мероприятия служат сохранению культурного наследия Верхневолжья и России, нравственному воспитанию подрастающего поколения.

Праздник проводитсядляпопуляризации романса как жанра музыкального искусства, выявления и поддержки талантливых исполнителей, развития контактов и обмена опытом между творческими коллективами Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области