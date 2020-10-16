Новую лабораторию для исследований на коронавирусную инфекцию откроют в Тверской области

На базе областной клинической больницы в Верхневолжье в ближайшее время планируется ввод диагностической лаборатории, где в том числе будут проводить исследования на коронавирусную инфекцию. Расширить в регионе лабораторную базу поручил Губернатор Игорь Руденя 6 октября на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в Тверской области.

Новая лаборатория позволит проводить порядка 300 исследований в сутки. Сейчас ведется ремонт помещения, где она будет размещена, обучение и набор специалистов. Закупается необходимая техника: центрифуга, микробиологический и антибактериальный боксы, амплификаторы, компьютерное и другое оборудование.

В Тверской области увеличиваются объемы тестирования на COVID-19, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. Они проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Центра имени В.П. Аваева, Тверского государственного медицинского университета, лаборатории тверской станции переливания крови, медсанчасти № 141 ФМБА России в Удомле, медико-санитарной части ФСИН. Тестирование на COVID-19 проводят также частные медицинские организации. Всего в настоящее время в Верхневолжье проведено свыше 216 тыс. исследований на COVID-19, за прошедшие сутки – 2545.

В Тверской области для лечения пациентов с коронавирусом развернуто свыше 1000 коек. Большинство из них обеспечены централизованной подачей кислорода. Всего в регионе имеется 389 аппаратов ИВЛ, подходящих для лечения COVID-19. В рентгенологической диагностике используются девять компьютерных томографов.

Повышенное внимание уделяется профилактическим мероприятиям в школах и других образовательных организациях. В классах работают обеззараживатели воздуха, проводится термометрия детей и педагогов.

С 12 октября 2020 года в Тверской области введен обязательный масочный режим. Жители и все приезжающие в регион должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) при нахождении в общественном транспорте, в том числе такси, железнодорожном транспорте, торговых центрах, магазинах и других учреждениях.

По поручению Губернатора Игоря Рудени Министерство промышленности и торговли Тверской области совместно с надзорными ведомствами и органами местного самоуправления контролирует наличие масок и цены на них в торговых точках региона. Также проводятся проверки соблюдения масочного режима в местах массового пребывания людей.

Пресс-служба Правительства Тверской области