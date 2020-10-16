Игорь Руденя занял 2-е место среди губернаторов ЦФО по качеству ответов на обращения граждан

Губернатор Игорь Руденя занял 2-е место среди глав субъектов Центрального федерального округа в рейтинге по качеству ответов на обращения граждан, а также вошел в ТОП-20 по этому показателю на общероссийском уровне. Об этом сообщается на сайте Центра политической конъюнктуры.

Авторы исследования составили рейтинг по результатам получения ответов на запрос главам субъектов РФ о региональных мерах поддержки для граждан в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Формулировка оставляла для госорганов возможность ограничиться предоставлением информации исключительно по перечисленным в запросе пунктам или же дать более расширенный ответ.

Из 85 регионов только в 8 не удалось направить запрос на имя губернатора по трем основным причинам: нельзя выбрать главу региона в качестве адресата, для отправки сообщения требуется регистрация, технические проблемы.

В итоге ответы были получены по 66 запросам. На 54 запроса – в установленные законом сроки или быстрее (в том числе ответ от губернатора Игоря Рудени), в 12 случаях – с опозданием. От 11 глав регионов Центр политической конъюнктуры ответа так и не дождался.

Качество поступивших ответов оценивалось по следующим критериям: скорость, полнота и оформление документа. Ответ губернатора Игоря Рудени получил максимально высокие баллы за полноту, содержательность и оформление.

За первые шесть месяцев 2020 года в Правительство Тверской области поступило 8602 обращения граждан. Из них 35,2% касались вопросов экономики, 33,3% – социальной сферы, 14,1% – жилищно-коммунального комплекса.

Также с 2016 года губернатор Игорь Руденя дал более 130 поручений по итогам проведения личных приемов граждан.

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