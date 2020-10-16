Представители Тверской области могут претендовать на премию «Культурное наследие»

Представители Верхневолжья могут принять участие во всероссийском конкурсе на присуждение XV Юбилейной национальной премии «Культурное наследие». К участию приглашаются архитекторы, деятели науки, культуры, образования, краеведы, реставраторы, археологи, волонтёры, журналисты, писатели, художники и артисты, популяризирующие возрождение памятников наследия.

В этом году тема премии - «Архитектурные памятники России: сохранение, популяризация и возрождение».

«Тверская область – регион с богатым историко-культурным наследием. Здесь расположено множество памятников архитектуры и искусства, известных далеко за пределами Верхневолжья. Все это – один из ресурсов динамичного развития региона, сферы туризма, привлечения инвестиций», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На конкурс принимаются заявки, описывающие деятельность соискателя в течение последних нескольких лет на объектах гражданской и культовой архитектуры. В рамках конкурса присуждается специальная номинация «Новое поколение». Возрастной порог для лауреатов этой номинации – 33 года.

Подробную информацию можно получить на сайте премии http://культурноенаследие.рф. Заявки принимаются до 20 октября 2020 года.

Премия присуждается ежегодно на конкурсной основе при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Она была учреждена в 2005 году. За это время на конкурс поступило более 1200 заявок из 60 субъектов РФ, Украины, Казахстана, Молдавии, Южной Осетии и Латвии. Лауреатами и номинантами премии за все время ее существования стали более 350 человек – представители ведущих образовательных, музейных, архитектурных, общественных организаций, государственных органов по культуре и охране памятников, СМИ.

Пресс-служба Правительства Тверской области