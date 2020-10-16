В Тверской области более 4100 самозанятых граждан могут воспользоваться мерами господдержки малого бизнеса

В Тверской области в качестве самозанятых зарегистрировались уже 4179 человек. С завтрашнего дня они смогут пользоваться мерами господдержки малого и среднего бизнеса. Закон о введении налога на профессиональный доход разработан по инициативе Губернатора Игоря Рудени, который считает, что новый налоговый режим дает возможность развивать свое дело, а для многих предпринимателей - снизить налоговую нагрузку и устойчиво пройти сложный эпидемиологический период.

Закон о введении в регионе специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» принят Законодательным Собранием Тверской области в мае этого года. Новый налоговый режим начал действовать с 1 июля 2020 года. Он позволяет гражданам легально зарабатывать без рисков получить штраф, а теперь и пользоваться мерами государственной поддержки для предпринимателей.

Самозанятым будут доступны займы, льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов. Можно также получить поддержку в проведении рекламных кампаний и продвижении услуг через интернет, консультации по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, принять участие в программах обучения, межрегиональных выставочных мероприятиях.

Жители Верхневолжья, которые переходят на специальный налоговый режим, вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП) платят с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% при предоставлении услуг физическим лицам, 6% – при предоставлении услуг юридическим лицам.

К самозанятым относятся физические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги, не имея наёмных работников. В числе видов деятельности – сдача недвижимости в аренду, репетиторство, продажа продукции собственного производства, косметологические услуги на дому, фото- и видеосъёмка и другие. При этом годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей.

Чтобы стать самозанятым, проще всего зарегистрироваться с помощью приложения налоговой службы. Для этого необходимо установить на мобильное устройство приложение «Мой налог» от Федеральной налоговой службы, зарегистрироваться или войти через личный кабинет налогоплательщика-физического лица.

Консультации по специальному налоговому режиму для самозанятых или мерах поддержки для них можно получить в налоговой службе или Центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Телефон «горячей линии» Центра 8-800-200-11-69. Подробно о мерах поддержки бизнеса можно узнать на сайте https://mybusiness69.ru/.

Пресс-служба Правительства Тверской области