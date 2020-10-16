В Тверской области с 2016 года в четыре раза увеличены объемы ремонта дорог

В Тверской области по итогам дорожного сезона 2020 года вводится в эксплуатацию 543 км отремонтированных автомобильных дорог – это в четыре раза больше объектов, чем было приведено в порядок в 2016 году. В соответствии с задачей, поставленной Губернатором Игорем Руденей, объемы ремонта улично-дорожной сети в области поэтапно увеличиваются каждый год. По инициативе главы региона утверждены региональные стандарты дорожных работ, в соответствии с которыми ведется контроль и приемка объектов.

«Наша задача – максимально используя возможности федеральных проектов и программ, поэтапно наращивать объемы дорожного ремонта и строительства, – считает Игорь Руденя. – За прошедшие четыре года в Тверской области приведено в нормативное состояние около 1900 километров магистралей. Акцент сделан на ключевых пассажирских, школьных и туристических маршрутах, а также тех дорогах, которые связывают Тверскую область с другими регионами».

В 2020 году дорожно-строительный сезон на территории Верхневолжья начался ранней весной. Были своевременно проведены конкурсные процедуры и подрядчики успели провести основной объем работ в оптимальные сроки.

Первый объект, автодорога «Москва - Рига» – Хорошево, завершен и введен в эксплуатацию уже в апреле 2020-го. Реконструкция автодороги стала частью масштабного проекта создания Ржевского мемориала Советскому солдату к 75-летию Великой Победы.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в нормативное состояние приведено 153,6 километра региональных автодорог. Это в полтора раза больше по сравнению с начальным годом реализации дорожного нацпроекта.

По национальному проекту в 2020-м отремонтированы направления Торжок – Осташков; «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено – Хитино; Осташков - Селижарово – Ржев; Тверь - Бежецк - Весьегонск – Устюжна; Красномайский – Фирово; Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское и Дубна - Кимры – Горицы. При этом автодорога Красномайский - Фирово приведена в надлежащее состояние на всем протяжении. Остальные дороги за период действия нацпроекта также будут полностью отремонтированы.

В Твери по национальному проекту ремонтные работы проводились на 46 улицах общей протяженностью 61,5 км. Девять дорог приведены в нормативное состояние в рамках проекта «Улица Победы», приуроченного к 75-летию Великой Победы. Названия улиц носят имена героев войны: Сергея Веселова, Тамары Ильиной, Павла Ротмистрова, Михаила Громова, Константина Заслонова, Дмитрия Карбышева, Николая Кирьянова, Евгения Пичугина и Лизы Чайкиной.

Также в этом году в Твери отремонтированы главные «въездные ворота» в город – Московское шоссе. Завершен капитальный ремонт Бурашевского путепровода. Продолжается строительство пешеходного моста через реку Тьмака. Искусственное сооружение является частью кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море». В Конаковском районе введен еще один объект кластера: пешеходный мост через реку Дойбица.

В 2020 году по программе дорожных работ в Тверской области также отремонтировано 340 погонных метров мостов. Началась реконструкция аварийного путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. При поддержке области в порядок приводятся более 300 км местных дорог.

Кроме того, в этом году в Тверской области завершена работа по передаче автомобильных дорог регионального значения в федеральную собственность. Федеральный статус получили семь региональных трасс общей протяженностью 328 км. Они стали частью федеральной трассы «Золотое кольцо».

В настоящее время Губернатор Игорь Руденя поставил задачу провести конкурентные процедуры по определению подрядчиков для ремонтной кампании 2021 года до конца первого квартала следующего года с тем, чтобы с наступлением благоприятных погодных условий оперативно начать работы на дорогах.

Пресс-служба Правительства Тверской области