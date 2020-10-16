Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 октября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4814 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 27 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 216638, в том числе за последние сутки их проведено 2545.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 7654 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2559 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

281 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 2563

Кимры 594

Конаковский район 563

Ржев 546

Торжок 371

Калининский район 356

Лихославльский район 270

Вышневолоцкий городской округ 259

Максатихинский район 193

Бологовский район 177

Осташковский городской округ 156

Нелидовский городской округ 146

Торопецкий район 157

Кашинский городской округ 104

Старицкий район 93

Бежецкий район 92

Ржевский район 90

Рамешковский район 78

Зубцовский район 74

Андреапольский муниципальный округ 72

Кимрский район 72

Оленинский муниципальный округ 73

Кесовогорский район 61

Торжокский район 61

Западнодвинский муниципальный округ 52

Калязинский район 49

Весьегонский муниципальный округ 48

Лесной муниципальный округ 44

Селижаровский район 43

Спировский район 40

Жарковский район 32

Кувшиновский район 29

Сонковский район 25

Краснохолмский район 14

Удомельский городской округ 11

Фировский район 11

Пеновский муниципальный округ 12

Бельский район 9

ЗАТО Озёрный 7

Молоковский район 5

Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. С 12 октября 2020 года в регионе введено обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом.

Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

Пресс-служба Правительства Тверской области