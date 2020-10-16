Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 октября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4814 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 27 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 216638, в том числе за последние сутки их проведено 2545.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 7654 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2559 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
281 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 2563
Кимры 594
Конаковский район 563
Ржев 546
Торжок 371
Калининский район 356
Лихославльский район 270
Вышневолоцкий городской округ 259
Максатихинский район 193
Бологовский район 177
Осташковский городской округ 156
Нелидовский городской округ 146
Торопецкий район 157
Кашинский городской округ 104
Старицкий район 93
Бежецкий район 92
Ржевский район 90
Рамешковский район 78
Зубцовский район 74
Андреапольский муниципальный округ 72
Кимрский район 72
Оленинский муниципальный округ 73
Кесовогорский район 61
Торжокский район 61
Западнодвинский муниципальный округ 52
Калязинский район 49
Весьегонский муниципальный округ 48
Лесной муниципальный округ 44
Селижаровский район 43
Спировский район 40
Жарковский район 32
Кувшиновский район 29
Сонковский район 25
Краснохолмский район 14
Удомельский городской округ 11
Фировский район 11
Пеновский муниципальный округ 12
Бельский район 9
ЗАТО Озёрный 7
Молоковский район 5
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. С 12 октября 2020 года в регионе введено обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом.
Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
Пресс-служба Правительства Тверской области