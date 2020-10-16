Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 октября 2020 г.

posted by Максим Малахов on пт, 10/16/2020 - 11:19

 

 

         По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4814 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 27 человек.

         В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 216638, в том числе за последние сутки их проведено 2545.

         Всего на настоящее время в регионе подтверждено 7654 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2559 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         281 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 2563

 

Кимры 594

 

Конаковский район 563

 

Ржев 546

 

Торжок 371

 

Калининский район 356

 

Лихославльский район 270

 

Вышневолоцкий городской округ 259

 

Максатихинский район 193

 

Бологовский район 177

 

Осташковский городской округ 156

 

Нелидовский городской округ 146

 

Торопецкий район 157

 

Кашинский городской округ 104

 

Старицкий район 93

 

Бежецкий район 92

 

Ржевский район 90

 

Рамешковский район 78

 

Зубцовский район 74

 

Андреапольский муниципальный округ 72

 

Кимрский район 72

 

Оленинский муниципальный округ 73

 

Кесовогорский район 61

 

Торжокский район 61

 

Западнодвинский муниципальный округ 52

 

Калязинский район 49

 

Весьегонский муниципальный округ 48

 

Лесной муниципальный округ 44

 

Селижаровский район 43

 

Спировский район 40

 

Жарковский район 32

 

Кувшиновский район 29

 

Сонковский район 25

 

Краснохолмский район 14

 

Удомельский городской округ 11

 

Фировский район 11

 

Пеновский муниципальный округ 12

 

Бельский район 9

 

ЗАТО Озёрный 7

 

Молоковский район 5

 

Сандовский муниципальный округ 2

 

         В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. С 12 октября 2020 года в регионе введено обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

         Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо  пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

         До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом.

         Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области