21 октября – День герба и флага Тверской области

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Уважаемые жители Верхневолжья!
Сердечно поздравляю вас с Днем герба и флага Тверской области!
Учреждение в 1996 году этой региональной памятной даты стало знаком уважения и любви жителей Верхневолжья к своему краю, неразрывности его многовековой истории.
Герб и флаг Тверской области отражают роль Верхневолжья в становлении и развитии нашего государства, в формировании выдающегося героического, культурного и духовного наследия Отечества.
Каждый раз, когда на флагштоке вместе с российским триколором поднимается флаг нашего региона, мы испытываем гордость за тверскую землю – край талантливых и трудолюбивых людей.
И сегодня нас объединяет стремление сохранить и приумножить непреходящие традиции и ценности, обеспечить динамичное развитие Верхневолжья, чтобы герб и флаг нашей области всегда были символами одного из самых современных и передовых регионов России.
Желаю вам счастья, здоровья, реализации планов и новых достижений на благо Тверской области!
Губернатор Тверской области И.М.Руденя.