21 октября – День герба и флага Тверской области

Уважаемые жители Верхневолжья!

Сердечно поздравляю вас с Днем герба и флага Тверской области!

Учреждение в 1996 году этой региональной памятной даты стало знаком уважения и любви жителей Верхневолжья к своему краю, неразрывности его многовековой истории.

Герб и флаг Тверской области отражают роль Верхневолжья в становлении и развитии нашего государства, в формировании выдающегося героического, культурного и духовного наследия Отечества.

Каждый раз, когда на флагштоке вместе с российским триколором поднимается флаг нашего региона, мы испытываем гордость за тверскую землю – край талантливых и трудолюбивых людей.

И сегодня нас объединяет стремление сохранить и приумножить непреходящие традиции и ценности, обеспечить динамичное развитие Верхневолжья, чтобы герб и флаг нашей области всегда были символами одного из самых современных и передовых регионов России.

Желаю вам счастья, здоровья, реализации планов и новых достижений на благо Тверской области!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.