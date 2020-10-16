ЭТО ЯРМАРКИ КРАСКИ!

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка прошла в минувшую субботу на площади перед районным Дворцом культуры «Современник». Она была посвящена Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который страна отметила 11 октября.

Организаторами ярмарки стали администрация Конаковского района, непосредственно оргвопросы решал отдел инвестиций и туризма администрации, а культурную программу представили творческие коллективы районного ДК «Современник».

Всего в ярмарке принял участие 21 человек, из них продовольственные товары представили 14 участников, народные промыслы – 7 участников, из продовольственных товаров - 6 участников были непосредственно из Конаковского района. В ассортименте были: картофель, морковь, капуста и т.д., выращенные фермерами Конаковского района, живая рыба, молочная продукция, сыры, мясо копченое, тушенка, мед, урбеч (паста из семян), мармелад и другие вкусные и полезные продукты.

На торжественном открытии сельскохозяйственной ярмарки заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории Александр Слепышев поблагодарил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:

- С профессиональным праздником вас всех, спасибо вам за труд, такой нужный для всех. Есть хорошая русская пословица «Хлеб всему голова», и мы знаем, как трудно его добывать, образно говоря, начиная с полей и заканчивая печью. Спасибо всем, кто, несмотря ни на что, продолжает снабжать нас свежими овощами и фруктами и другими продуктами.

Смотрите - сколько сегодня вкусного на ярмарке: и мёд, и сыры, и выпечка, и рыба, и мясные изделия, овощи. Спасибо, что вы всем этим занимаетесь, и мы всегда готовы оказывать вам содействие в реализации вашей продукции. Сегодняшняя ярмарка организована для того, чтобы потребитель напрямую мог купить нужный продукт и узнать о том, как его производят и из чего.

Хотелось бы передать особые слова благодарности от главы Конаковского района всем нашим производителям. Огромное спасибо Людмиле Сергеевне Володиной, директору ОАО «Молоко», за активную позицию и за то, что она, несмотря ни на что, идет вперед и кормит людей натуральными продуктами. Уже производятся сыры на восстановленном предприятии в нашем городе, и получены награды общероссийского уровня на выставке Продэкспорт «Золотая осень».

Александр Викторович вручил Людмиле Сергеевне письменную благодарность от главы Конаковского района Олега Лобановского.

Несмотря на то, что на ярмарке, к сожалению, были представлены далеко не все наши сельхозпроизводители и перерабатывающие предприятия, в том числе и те, к присутствию продукции которых в конаковских магазинах жители давно привыкли, в целом ярмарочные ряды просто-таки блистали разнообразием. Отдельные недостатки с лихвой компенсировали гости из соседних районов и даже областей. Демидовская свиная тушенка из Псковской области, мед из Калининского и Кимрского районов, Даниловский маслосырзавод с Ярославщины. Фермерская лавка «Простой продукт» из Подмосковья радушно предлагала попробовать льняной урбеч и иван-чай, прикупить муку из полбы и ржаной солод. Крестьянское хозяйство «Восход» из соседнего Калининского района, как всегда, порадовало свежей рыбкой. Уроженцы Средней Азии торговали овощами и фруктами и на вопрос корреспондента «Откуда вы приехали?», лучезарно улыбаясь, отвечали: «Мы местные…». Много было сувенирной продукции, из промышленных товаров ассортиментом порадовал череповецкий трикотаж…

Но и конаковские не ударили в грязь лицом. Достойно конкурировали с привозными сырами (а всего производителей сырной продукции было на ярмарке целых три), верещагинские сыры от ОАО «Молоко» (г. Конаково). К тому же, здесь давалась уникальная возможность попробовать и само молоко, из которого Людмила Володина делает свою продукцию. Его предлагало ООО «Агрокомплекс Редкино». Сыры также предлагала и «Александровская слобода», семейное предприятие супругов Фесюк из д. Говорово Первомайского сельского поселения. Конечно же, с картошкой и прочими овощами приехали на ярмарку фермеры из КФХ «Белое озеро» супругов Садыковых. Отборный семенной картофель предлагала «Редкинская АПК». На предмет перекусить тут как тут был наш конаковский МУП «СТЭК» со своей вкуснейшей выпечкой и кондитерскими изделиями.

Культурную программу обеспечивали творческие коллективы Конаковского района. Для этой цели «Современник» развернул свою «походную» сцену. Начала праздничный концерт всеми любимая «Завалинка», ансамбль гармонистов и частушечников. Порадовали и творческие коллективы из сельского поселения «Завидово». Ну а хор русской народной и казачьей песни «Русь» исполнил песенную премьеру. Походную казачью песню о крымской войне «Всем, всем мальчик был доволен» была записана в станице Вёшенской на севере Ростовской области в 1986 году, казаки ее разучили и впервые исполнили на конаковской земле.

Но не только песнями было сильно казачье сообщество. Какая же ярмарка без старинной казачьей забавы: шашкой помахать? Как будто бы борясь с пьянством на Руси, все желающие под чутким присмотром казака Дмитрия Рожкова пробовали себя в рубке пластиковых бутылок, наполненных прозрачной жидкостью. Свистели клинки, лихие рубаки часто попадали в цель, и тогда сосуд взрывался яростными брызгами. В столь непростом деле попробовали себя и заместитель главы администрации района Александр Слепышев и Татьяна Скрандовская, заведующая отделом инвестиций и туризма, и все закончилось удачно - враг был повержен. Да и ваш корреспондент доказал, что не только с камерой может обращаться профессионально. Отложимв оную в сторонку, он с первого раза разрубил бутылку пополам. Шашку тоже взял в руки впервые в жизни.

В общем, ярмарка удалась, за что спасибо и сельхозпроизводителям, и организаторам, и работникам культуры, и нашим казакам, таким всегда позитивным и доброжелательным!

Кирилл НОВИКОВ.

Фото автора.