ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс выходного дня... и не только

17 октября (суббота) – легкоатлетический пробег «Золотая осень» на Кубок главы Конаковского района. Начало в 11.00, конаковский бор (домик спортсменов у шлагбаума).

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17 октября (суббота) – Кубок Тверской области по водно-моторному спорту. Закрытие сезона. Начало в 12.00, Донховка, территория ДОСААФ РОСТО.

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17 октября (суббота) – Балет «Лебединое озеро». Начало в 17.00, ДК «Современник».

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17 октября - Открытие выставки «Соломенная сказка». Начало в 17.00, Конаковская Межпоселенческая Центральная библиотека.

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18 октября – Вечер фаду искусства и португальской кухни «Знакомьтесь – Португалия». Начало в 18.00, Конаковская Межпоселенческая Центральная библиотека.