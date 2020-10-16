МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Добрые перемены



В учреждениях дополнительного образования Конаковского района проходят масштабные ремонтные работы. О том, в каких детских садах проведены ремонты, в сегодняшнем выпуске.

Заведующий МБДОУ детский сад №3 города Конаково Светлана Вилейто:

- Детский сад №3 г. Конаково построен в 1967 году. За более чем 50 лет существования детского сада произошли перемены.

Сейчас мы живем в условиях, которые требуют от нас новых решений, подходов для развития дошкольного образования в России. Важнейшими задачами каждого руководителя являются обеспечение комфортных условий для развития детей, создание развивающей среды, отвечающей требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, качественная реализация образовательной программы дошкольного образования, а главное, чтобы каждый ребенок в детском саду был счастлив и получал максимум заботы, чтобы родители, приведя малыша в детский сад, были спокойны за него, чтобы сотрудники могли полноценно работать, проявлять творчество и развиваться профессионально.

Конечно, любой детский сад – это «беспокойное хозяйство», всегда есть текущие проблемы, требующие решения. Два года назад я была назначена на должность заведующего и вместе с замечательным коллективом детей, педагогов и родителей, хорошими традициями учреждения, которые складывались годами, получила «по эстафете» и ряд задач материально-технического плана, которые нужно было решить в достаточно короткие сроки.

За два года проведена огромная работа по благоустройству детского сада. В настоящее время канули в лету раскладушки, и все дети теперь спят на новых трех- уровневых выкатных кроватях, соответствующих требованиям СанПиН. Родители и дети на группах «Малышарики», «Ромашка», «Колокольчики», «Веселые чижи» радуются преображению стен, потолка, пола, дверей. Радуют глаз отремонтированные потолки и выкрашенные в теплые тона стены на лестничных пролетах. В двух группах демонтированы старые и установлены новые яркие шкафчики для раздевания детей. Проделана колоссальная работа по переоборудованию пищеблока. Теперь он полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, оборудован достаточным количеством моечного оборудования, установлена новая вытяжка, проведены работы по заземлению. Созданы комфортные условия для работы педагогов: оснащены новой мебелью методический кабинет, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога. Для качественного осуществления образовательной деятельности в группах появилось новое игровое оборудование, приобретена мультимедийная установка. Во время проведения праздников никого не оставляет равнодушным преобразившийся музыкальный зал.

МБДОУ детский сад №3 г.Конаково всегда готов работать для того, чтобы дети и родители приходили сюда с радостью.

Елена Егорова, заведующий МБДОУ детский сад №5 поселка Редкино:

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 поселка Редкино – один из самых больших детских садов Конаковского района. В нем функционируют 14 групп, которые посещают 320 воспитанников.

На протяжении многих лет острой проблемой для коллектива детского сада было обеспечение в холодное время года в отопительный период комфортного температурного режима в отдельных групповых помещениях. Много разных специалистов и экспертных комиссий побывало в детском саду, но ситуация не менялась. Но мы не теряли оптимизма, так как знали, что проблема теплоснабжения МБДОУ детский сад №5 поселка Редкино - одна из первоочередных на контроле у главы Конаковского района.

Администрацией детского сада совместно с администрацией Конаковского района и управлением образования администрации Конаковского района проведена огромная работа, чтобы улучшить ситуацию. Так, были заменены все старые деревянные оконные блоки на новые пластиковые, заделаны швы по периметру здания, утеплены торцевые стены в группах, установлен насос принудительного действия в тепловой узел.

В 2019 году было принято решение провести капитальный ремонт системы отопления здания детского сада. В срочном порядке были поданы документы для составления проектной и сметной документации.

С 1 июля по 17 августа 2020 года, в период летней подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, в детском саду полностью заменена система отопления: в групповых помещениях, в кабинетах специалистов, музыкальном и спортивном залах, в коридорах, в прачечной, на пищеблоке. Все запланированные работы выполнены качественно и в срок на общую сумму 3221990 рублей.

24 августа с.г. МБДОУ детский сад № 5 поселка Редкино после летних каникул и долгожданного ремонта вновь встретил своих деток, а с 28 сентября начался отопительный сезон.

Наталья Мишнева, заведующий МБДОУ детсий сад №10 города Конаково:

- В ближайшее время в МБДОУ детский сад №10 г.Конаково планируется замена оконных блоков во всех помещениях учреждения: в групповых и спальнях, в музыкальном и спортивном залах, а также на пищеблоке.

Данные мероприятия очень своевременны, так как с момента функционирования дошкольного учреждения (с 1974 года) оконные блоки менялись лишь частично, по мере необходимости. Теперь же все оставшиеся будут заменены на новые, современные окна, которые обеспечат тепло- и звукоизоляцию.

Исполнение данного проекта стало возможным за счёт софинансирования двух бюджетов: муниципального и регионального. На запланированные работы выделены средства в размере 1 млн. 826 тыс. руб.

Подготовка к реализации проекта ведется на протяжении нескольких месяцев. Первоначально была выполнена проектная документация специализированной организацией, проведены сметные расчеты, приняты конструктивные и объемно-планировочные решения. Затем мы прошли процедуру государственной экспертизы и получили положительное заключение. После проведения аукциона на сегодняшний момент уже определилась организация, которая будет выполнять весь объем работ.

Установка новых окон позволит создать комфортные условия пребывания нашим воспитанникам, сохранить здоровье и обеспечить их безопасность.

Продолжается ликвидация несанкционированных свалок

в Конаковском районе



Конаковский район – один из самых красивых территорий не только Тверской области. Недаром сюда приезжают отдыхающие из разных уголков страны. Но, к сожалению, самые красивые пейзажи часто становятся самыми загрязненными. Причина ясна – они привлекают «любителей» природы, которые оставляют после себя горы мусора. А те, в свою очередь, имеют свойство расти, если их не убрать. Однако вычищенное место недолго остается таковым. В качестве примера можно привести общественный пляж вблизи села Городня. Берег Волги постоянно страдает от безответственных гостей. Но есть и другие люди. Местные активисты собирают разбросанный по территории мусор, а региональный оператор ООО «Тверьспецавтохозяйство» транспортирует его. За это лето с данной точки два раза было вывезено по 10 кубометров отходов.

Сотрудники Конаковского подразделения ООО «ТСАХ» также организовали субботник в рамках Всемирного дня чистоты на берегу Иваньковского водохранилища. В уборке приняли участие магистранты кафедры экономики устойчивого развития Московского университета им. С.Ю. Витте. В результате собрано и вывезено 15 кубометров мусора.

Кроме того, в районе ликвидируются свалки, которые копились годами. Так, лесной участок между поселком Новомелково (г.п. Радченко) и деревней Старое Мелково хорошо знаком местным жителям по той причине, что на протяжении десятилетий сюда с близлежащих населенных пунктов свозили отходы. Специалисты ООО «ТСАХ» заактировали 5 крупных несанкционированных свалок общим объемом более 150 кубических метров, которые еще предстоит ликвидировать. В августе процесс начался. Было вывезено более 40 кубических метров отходов. Работа произведена в рамках контракта между администрацией городского поселения Радченко и ООО «ТСАХ».

В сентябре региональный оператор приступил к ликвидации свалки в поле рядом с поселком Изоплит. Вывезено 30 кубометров мусора. На этой неделе планируется выбрать еще 20 кубометров.

При уборках свалок задействована специализированная техника. Ломовоз был приобретен региональным оператором в начале июля для вывоза больших скоплений крупногабаритных отходов на контейнерных площадках и ликвидации несанкционированных свалок на территории Конаковского района.

Напомним, что активный процесс ликвидации свалок в тверском регионе стартовал в прошлом году с началом мусорной реформы. В 2019-м зарегистрировано более 900 мест несанкционированного складирования отходов, а убрано около 300 таких мест. Из них силами регионального оператора ликвидировано 150 свалок общим объемом более 6,5 тысяч кубов.

В этом году региональный оператор продолжает данную работу. На сегодняшний день с территории Тверской области вывезено более 4200 кубометров мусора, из них непосредственно ООО «ТСАХ» - почти 2,5 тысячи кубометров.

Информация о местах размещения свалок поступает в ООО «ТСАХ» от администраций сельских поселений, Природоохранной прокуратуры, от общественников и неравнодушных жителей региона. Отправить ее можно, воспользовавшись кнопкой на сайте организации «Сообщить о проблеме» https://tcax.ru/problem либо написать в личных сообщениях в группы «Тверьспецавтохозяйства» в соцсетях.

По всем вопросам, связанным с несвоевременным вывозом мусора, а также с информацией о несанкционированных свалках, можно обращаться по номеру представительства ООО «ТСАХ» в Конаковском районе 89190504625. Фотографии нарушений присылать на электронную почту konakovo@tcax.ru.

Прием по личным вопросам

Начальник главного управления «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Сергей Умников проведет прием по личным вопросам

21 октября, с 10 до 11 часов, в администрации Конаковского района пройдет прием по личным вопросам начальника главного управления «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Сергея Умникова .

Запись по телефону

8-48242-4-97-80.

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА