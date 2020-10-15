Предприниматели Тверской области смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект»

Министерство экономического развития России совместно с Российским государственным социальным университетом объявило о начале приема заявок на участие в VI Всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект». Его цель – поиск и выявление лучших коммерческих проектов, направленных на реализацию общественно полезных дел, улучшение условий жизни маломобильных граждан и людей старшегопоколения, обеспечение занятости граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В тверском регионе уделяется особое внимание поддержке реализации проектов социальной направленности. Губернатор Игорь Руденя считает – это важно не только для поддержки граждан, нуждающихся в помощи. Пример социального ответственного бизнеса и некоммерческих организаций важен также для воспитания подрастающего поколения.

Принять участие в конкурсе могут социальные предприятия, субъекты малого и среднего бизнеса и некоммерческие организации, реализующие соцпроекты.

В конкурсе 2020 года определены 8 основных номинаций для предприятий: реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, социальное обслуживание, просветительская деятельность, социальный туризм, физическая культура, разработка технических средств реабилитации и информационных технологий для людей с ОВЗ, дополнительное образование детей и обеспечение занятости.Отдельные номинации для участия в конкурсе определены для НКО: социальное обслуживание, развитие территории, уход за пожилыми людьми и дополнительное образование детей.

Заполнить заявку на участие можно в электронном виде на федеральном портале конкурса: https://www.konkurs.sprgsu.ru/index.php/ru/.

Победителям в каждой номинации на торжественной церемонии вручат памятные награды. Лучшие работы получат информационную поддержку для продвижения проектов. Итоги будут подведены в феврале 2021 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области