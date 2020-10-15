В Тверской области планируют создать электронный каталог предприятий

В Тверской области планируется разработать электронный каталог всех компаний региона. Это необходимо для кооперации между предприятиями Верхневолжья, поиска возможных подрядчиков и партнёров. Идея создания каталога обсуждалась на деловом завтраке, участие в котором приняли представители власти и руководители тверских промышленных предприятий.

В Верхневолжье развитию производственной кооперации малых предприятий Верхневолжья с крупными холдингами уделяется большое внимание в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Мы стремимся создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться. Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли заниматься тем, что им нравится. Благодаря участию в профильном национальном проекте, мы формируем в регионе современную систему поддержки предпринимателей», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Среди других тем обсуждения – повышение престижа рабочих профессий, популяризация «человека труда», развитие промышленных зон города Твери и меры государственной поддержки, в частности, льготное кредитование со стороны Фонда содействия промышленности и Фонда содействия кредитованию Тверской области.

Мероприятие состоялось на площадке центра «Мой бизнес». Такие встречи являются традиционными и проходят ежеквартально.

Пресс-служба Правительства Тверской области